إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث مروري في دمشق

دمشق- تشرين:

أصطدمت شاحنة نوع (هيونداي) محملة بالتفاح بمركبتين، الأولى نوع ميكروباص نقل ركاب والثانية نوع سوزوكي على المتحلق الجنوبي العقدة (11)، بداية أوتستراد المتحلق الجنوبي من جهة السومرية

ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية قد أدى ذلك إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة وأضرار مادية كبيرة بالمركبات الثلاث.

توجهت دوريات من فرع مرور دمشق والدفاع المدني وتم نقل المصابين إلى مشفى المواساة، وبالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحادث هو أنفجار أحد إطارات الشاحنة ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة واصطدامها بالمركبتين والحواجز الاسمنتية ثم انقلابها، يتم الآن إزالة آثار الحادث من الاوتوستراد.