تحديات كبيرة وإمكانات ضئيلة… واقع النظافة في طرطوس لا يسرّ الخاطر

طرطوس – رفاه نيوف:

لا يسر واقع النظافة في مدينة طرطوس الخاطر، فهو غير مرضٍ، وجميع سكان المدينة باتوا على دراية ويقين بأن ما يحصل فوق طاقة البلدية من ناحية عدد العمال القليل الذي لا يغطي سوى جزء من المدينة، أو من ناحية الآليات القديمة المهترئة والتي تحتاج المليارات للإصلاح.

وبدأ المواطنون يناشدون مجلس المدينة لتشكيل فريق طوارئ لبحث وتحسين واقع النظافة المزري والمؤلم، وخاصة أن الوضع من سيئ إلى أسوأ، ونحن على أعتاب فصل الصيف وبدء الموسم السياحي والأعياد التي تستقطب الكثير من السياح.

مدير النظافة في مجلس مدينة طرطوس المهندس مدحت زيدو أكد لـ”تشرين”، أن واقع المديرية صعب جداً، وخاصة من ناحية الآليات وعدد العمال، والعبء كبير جداً ويتم العمل وفق المتاح بل أكثر منه.

ولفت زيدو إلى أن مجلس المدينة ممثلاً بمديرية النظافة، يعمل على تحسين الواقع الخدمي للمدينة، وفي مقدمته النظافة، من خلال إجراء عقد نظافة متكامل لجزء من المدينة، والذي سيشمل شارع الثورة وحتى مفرق البحر غرباً، تم الإعلان عنه للمرة الأولى ولم يتقدم أحد، وحالياً في طور الإعلان للمرة الثانية. هذا العقد سوف يخفف الأعباء عن مديرية النظافة لقسم أساسي من المدينة، وخاصة شارع السوق التجاري، وبالتالي سيتحسن واقع النظافة بشكل ملحوظ.