الصين تدعو إلى التحرك العاجل ووقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بشأن الأحداث في غزة، واتخاذه قرار الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال وانغ يي في بيان نقلته السفارة الصينية بدمشق: “إن العجز عن وقف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مأساة للبشرية وعار على الحضارة، وتعجز أي حجة أو ذريعة أن تبرر استمراره وقتل المدنيين.

وأضاف الوزير الصيني: “يحق لسكان قطاع غزة أن يبقوا في هذا العالم، وينبغي أن تتمتع النساء والأطفال بعناية من أهاليهم، ومن المطلوب الإفراج عن جميع المحتجزين، ويجب وقف جميع الاعتداء على المدنيين”.

وأشار إلى أن المحنة في قطاع غزة تنذر العالم مرة أخرى أنه لا يجوز الاستمرار في تجاهل حقيقة الاحتلال الطويل الأمد على الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز التغاضي عن تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة.

وأكد وانغ يي أن الصين تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وأن تكون فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، داعياً إلى عدم استمرار مجلس الأمن الدولي بوضع عراقيل في هذا الصدد.

كما دعا الوزير الصيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وبشكل أكثر فعالية، ووضع الجدول الزمني وخريطة الطريق لتنفيذ “حل الدولتين”، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: إن الجانب الصيني سيواصل بذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وإنقاذ الأرواح وتحمل المسؤولية لتحقيق العدالة.