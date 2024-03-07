مواهب واعدة في بطولة النخبة بألعاب القوى

دمشق – مرهف هرموش:

أقيمت في دمشق بطولة النخبة لألعاب القوى لجميع الفئات، حيث برزت مواهب واعدة حققت أرقاماً جيدة وستكون نواة منتخباتنا الوطنية في مشاركاتها الخارجية القادمة.

رئيس اتحاد ألعاب القوى سليمان حويلة أشار في تصريح لتشرين إلى أن هذه البطولة أقيمت للوقوف على المستويات الحقيقية للاعبين واللاعبات في مختلف أنواع المسابقات، وتأتي تمهيداً لاختيار منتخباتنا الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية.

وأضاف حويلة: إن البطولة أفرزت مواهب واعدة سيعمل الاتحاد على صقلها وتنميتها، لتكون نواة لتشكيل منتخباتنا الوطنية في مشاركاتها الخارجية، وخصوصاً في الفئات العمرية التي نعول عليها بشكل أساسي، حيث من المتوقع أن يقيم الاتحاد مجموعة من المعسكرات للاعبين المتميزين لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم والوصول بهم إلى المرحلة المناسبة للمشاركات الخارجية.

بدورها فداء الشوفي عضو الاتحاد السوري وعضو الاتحاد العربي وغرب آسيا لألعاب القوى أكدت أن خارطة ألعاب القوى بدأت تتضح من خلال هذه المشاركات التي يقوم بها الاتحاد حيث ستتم دعوة اللاعبين الذين تميزوا في البطولات السابقة إلى معسكرات نوعية بإشراف مدربينا الوطنيين الذين أثبتوا حضوراً دولياً في اللعبة.

وبين أمين سر الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى محمد خلفة أن هذه البطولة تميزت بالتنظيم وحسن الإدارة من حيث تقيد كافة اللاعبين والمدربين والحكام بالتعليمات الخاصة بالمسابقة وكان التعاون كبيراً جداً بين جميع كوادر اللعبة لاستصدار النتائج بشكل فوري ودقيق بالتعاون مع لجنة الحكام.

ولفت عبد الكريم جمعة رئيس لجنة الحكام إلى أن هذه البطولة كانت محاكاة للبطولات الدولية من حيث التقيد بالقانون الدولي لكل المسابقات وكان الحكام والقضاة المشاركون يعملون بمهنية عالية وحسٍ رياضي متميز.