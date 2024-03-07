تنزيلات و«أوكازيونات» وهمية في أسواق دمشق.. مدير حماية المستهلك: أي مخالفة تخضع لأحكام القانون 8 لعام 2021

دمشق – مايا حرفوش:

تمتلئ واجهات المحال في أسواق دمشق بلصاقات ملونة مكتوب عليها تنزيلات بنسب تتراوح بين 40– 70%، إلا أن المعروضات في تلك المحال بعد هذه التخفيضات، مازالت تحافظ على أسعار خيالية، تتراوح بين 150-250 ألف ليرة، فسعر بيجامة نسائية بعد التنزيلات وصل إلى 150 ألف ليرة، و”الجزمة” النسائية 150 ألف ليرة، والجزمة الولادي وصل سعرها إلى ما بين 100 -150 ألف ليرة، والحذاء الرجالي بين 100 إلى 140 ألف ليرة.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر الله، أكد أن القرار رقم 1135 نظم عمليات التصفية والتخفيضات التي تتم في العمل التجاري، حيث حدد القرار الفترة الواقعة بين 15 كانون الثاني و15 آذار موعداً للتصفية أو التنزيلات على البضائع الشتوية، والفترة من 15 تموز لغاية 15 أيلول موعداً للتصفية على البضائع الشتوية.

كما أجاز أن تتم التخفيضات في أي وقت بعد تقديم طلب وموافقة الوزارة عليه، كما حدد شروط التنزيلات بألا تقل عن 20% كحد أدنى، ويتم فرز السلع حسب نسب التنزيلات المعلن عنها، ويجب أن يكون البائع حائزاً على سجل تجاري ويحتفظ بصورة مصدقة، لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر من تاريخ التصفية.

مضيفاً: كما يجب وضع لافتة على المحل يثبت عليها الإعلان عن نوع التصفية والحد الأدنى لنسب التخفيضات، وبطاقة سعرية على كل صنف تدون عليها المواصفة والسعر.

وأضاف مدير حماية المستهلك: كما يتم الإعلان عن السعر بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بشكل بارز وواضح مع وضع نسبة التنزيلات، ويجوز الإعلان عن التخفيضات في وسائل الإعلام، كما يجوز وضع قائمة بالأصناف الخاضعة للتصفية بشكل واضح على واجهة المحل، موجود فيها اسم الصنف ومواصفاته وسعره قبل التخفيضات وأثناءها، وتتم الرقابة عليها بشكل دائم من خلال دوريات حماية المستهلك بإجراء مقارنة بين الصكوك السعرية أو بيانات التكلفة قبل التصفية وأثناءها مع متابعة التزامه بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني ضمن أحكام القانون رقم 8 لعام 2021.