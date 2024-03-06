أثقال طرطوس الأنثوية تتألق في بطولة الجمهورية

طرطوس – أحمد بلال:

استطاعت بطلات منتخب طرطوس لرفع الأثقال تحقيق مراكز متقدمة من خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال والتي استضافتها صالة الفيحاء الرياضية بدمشق وبمشاركة منتخبات دمشق وحمص وحماة وبالإضافة لهيئة الشرطة.

مدرب منتخب طرطوس علي جديد تفاءل بعودة النشاط الرياضي لهذه اللعبة بعد انقطاع فترة من الزمن عن إقامة البطولات، وحيث شكلت هذه البطولة بمثابة عودة الروح مجدداً إلى هذه الرياضة.

ولفت جديد إلى أن منتخب المحافظة شارك بسبع لاعبات في فئات الشبلات والناشئات والشابات والسيدات وكانت النتائج أكثر من جيدة ومتوقعة إلى حد كبير جداً، ففي منافسات الشبلات حققت اللاعبتان ديمة الحايك وزن 40 كغ واللاعبة زينة علي وزن 55 كغ المركز الأول وجاءت اللاعبة زينة حميدان ثالثاً في وزن 49 كغ.

وفي منافسات الناشئات بين جديد أنهم شاركوا بـ 4 لاعبات حيث استطاعت اللاعبتان ديمة الحايك وزن 44 كغ والبطلة زينة علي وزن 55 كغ من نيل المركز الأول. كما نالت زهراء حميدان المركز الثاني لوزن 49 كغ واللاعبة إنجي محمود المركز الثالث لوزن 64كغ.

ونوه جديد إلى أنه في منافسات فئة الشابات حازت اللاعبة زينة علي وزن 55 كغ المركز الأول وحققت اللاعبات زهراء حميدان واللاعبة إنجي محمود وآية إبراهيم على المركز الثالث في أوزان ( 49 كغ و64 كغ و71 كغ ) وكما حصلت اللاعبة آية ملحم على المركز الخامس في وزن 59كغ.

وأخيراً في منافسات السيدات كشف جديد أن اللاعبة زينة علي وزن 55 كغ احتلت المركز الأول والمركز الثاني كان من نصيب اللاعبة زهراء حميدان وزن 49 والمراكز الثالث حازت عليه كل من اللاعبة إنجي محمود وآية أبراهيم في أوزان ( 64 كغ و71 كغ ) وحققت اللاعبة براءة حلوم وزن 87 المركز الرابع.

وطلب جديد من القيادات الرياضية الدعم المتواصل لهذه الرياضة من تأمين مستلزمات التمرين وغيرها والتي تساهم بشكل مباشر بالنهوض بواقع هذه الرياضة داخلياً وخارجياً.