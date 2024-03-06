أهلي حلب يلتقي الشرطة العراقي بكرة السلة في دوري غرب آسيا

تشرين- معين الكفيري:

يلتقي أهلي حلب مستضيفه الشرطة العراقي ضمن منافسات الملحق المؤهل لنصف نهائي بطولة دوري غرب آسيا للأندية بكرة السلة وسيقام اللقاء في صالة الشعب في بغداد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

وكان أهلي حلب قد حل بالمركز الثالث في المجموعة الأولى بينما حل الشرطة العراقي في المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وخلال هذه البطولة لعب ممثل سلتنا الأهلي ست مباريات نجح من خلالها بالفوز في مباراتين على فريق النفط العراقي مرتين وخسر أربع مباريات أمام كل من فريقي غورغان الإيراني مرتين والحكمة اللبناني ذهاباً وإياباً حيث سجل فريق أهلي حلب 418 نقطة بمعدل 69,7 نقطة في المباراة الواحدة.

من جانبه فريق الشرطة العراقي لعب في هذه البطولة أربع مباريات فقط استطاع الفوز في مباراة واحدة على فريق الوحدة السوري كما أنه خسر ثلاث مباريات كانت أمام فريقي الرياضي اللبناني مرتين والوحدة السوري في الذهاب.

يشار إلى أن المدرب اللبناني غسان سركيس هو الذي يدرب الشرطة العراقي وسبق للمدرب أن قاد أهلي حلب في الموسم الماضي وحل مع الفريق وصيفاً للدوري.

يذكر أن مباريات الملحق المؤهل إلى دور النصف نهائي لبطولة “وصل ” مؤلفة من ثلاث مباريات والفائز في مباراتين منها يتأهل للدور نصف النهائي لدوري غرب آسيا.