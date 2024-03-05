إجراءات لسد نقص الأطباء في المراكز الصحية بالقنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسَين:

كشف مدير الصحة في محافظة القنيطرة الدكتور عوض العلي أن عدد المراكز الصحية في المحافظة يبلغ (54) مركزاً موزعة على أربع محافظات، منها (22 ) مركزاً على أرض المحافظة، و(14) في تجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق، و(12) في تجمعات دمشق، و(6 ) مراكز بتجمعات أبناء القنيطرة في محافظة درعا، مبيناً أن قدرة منظومة المراكز جاهزة بنسبة 90 في المئة، ويبقى هناك جزء من المراكز يتم تأهيلها، كالبحدلية والبعث وكودنة بحيث تكون الخدمة كاملة فيها خلال هذا العام.

وأشار العلي إلى مشكلة نقص الأطباء، وخاصة البشريين، ما اضطر المديرية لسد النقص عبر الأطباء الاختصاصيين الذين يتناوبون على عدد من المراكز الصحية، وهم قليلون مقارنة مع المراكز الصحية المتوافرة، إذ يوجد في كل مركز طبيب أو ثلاثة أطباء ولكن بدوام جزئي، وهناك نقص عام في الأطباء البشريين بشكل عام، وهذا الواقع استدعى تحديد مواعيد استقبال المراجعين للمركز الصحي مع موعد مناوبة الطبيب.

ونوّه مدير الصحة بمنح الأولوية لمراكز أرض المحافظة، لأن تجمعات أبناء القنيطرة في دمشق وريف دمشق يمكنهم الاستفادة من خدمات المنظومة الصحية في دمشق وريفها، ناهيك بتوفّر المشافي في مدينة دمشق، مع السعي الحثيث للتعاقد الفوري مع الأطباء لتوفير الملاك البشري من الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والفنيين لكل مراكز القنيطرة الصحية.