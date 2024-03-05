خبيرة تغذية: الخس يخفض الكوليسترول ويعدّ الخيار الأفضل لمرضى السكري

دمشق – رجاء عبيد:

في حالة الإصابة بمرض السكري يكون اختيار الأطعمة المناسبة والمفيدة أمراً صعباً عند البعض، لكن تظل الخضار الورقية مثل الخس من أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، فهو يمنح مريض السكري الكثير من الفوائد الصحية، حيث إن الخس يمتاز باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين /أ / وفيتامين /ك/، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة، ويقدم الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، منها تنظيم مستوى السكر في الدم، ولا يتسبب بارتفاعه، هذا ما أكدته الاختصاصية الداخلية العامة وخبيرة السكري والتغذية الدكتورة إنعام محاميد في حديثها لـ«تشرين»، مضيفةً: إن الخس كغيره من مجموعه الخضار الغذائية مفيد لجميع الناس ومرضى السكري بشكل خاص، لأن الخضار مجموعة غذائية مهمة، فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف والكثير من المغذيات بنسب عالية جداً، والخس كغيره من الخضار مفيد لمرضى السكري من حيث غناه بالعناصر المغذية، إضافة إلى كونه قليل السعرات الحرارية، لذا فهو خيار جيد لمريض السكري.

وأشارت محاميد إلى أن نظام مريض السكر الغذائي يجب أن يكون متوازناً ومتنوعاً وشاملاً لكل العناصر الغذائية بنسب مدروسة، كما يجب أن يكون غنياً بالخضار، فهي جميعاً مفيدة ولا ترفع السكر وليس لها أي ضرر على مريض السكر، منوهةً إلى أنه يجب غسل الخس أو الخضار الورقية جيداً وتعقيمها قبل الأكل لتجنب التلوث البكتيري، ويخشى أيضاً من احتوائها على كمية عالية من المعادن الثقيلة لأنها تمتصها من التربة في حال كون التربة ملوثة، وأيضاً من كثرة استعمال المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية في زراعتها.

وهناك دراسات طبية تشير إلى أن هناك فوائد مذهلة للخس عند تناوله حيث يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي، وأيضاً يحتوي على مواد مضادة للالتهابات فيساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي، وعلى كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعد الخس من أفضل الخضار التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

كذلك يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق، كما أن تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عاملاً أساسياً في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.