مندوبون في الجمعية العامة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مباني «أونروا» في غزة تمهيداً لإنهائها

أكد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مباني «أونروا» بشكل مباشر دون أي احترام للقوانين الدولية، وذلك لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة تمهيداً لإنهاء إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء عمل «أونروا».

وجدد مندوب لبنان خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» دعوته لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل سريع، والاستمرار في دعم «أونروا» حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وقال: “واجب علينا عدم خلق كيانات موازية لها”.

من جهته أشار مندوب تونس لدى الأمم المتحدة إلى خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ نحو 5 أشهر وارتكابه مجازر يومية بحق الفلسطينيين.

وأدان المندوب التونسي الصمت الدولي تجاه استهداف الاحتلال لوكالة «أونروا» وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وتهجير قسري، داعياً الدول المانحة للعودة والرجوع عن قرارها القاضي بوقف التمويل عن «أونروا» حتى لا تنهار الوكالة التي تقدم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

وجدد المندوب التونسي موقف بلاده المساند للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.