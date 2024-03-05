برامج جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة

اللاذقية – يوسف علي:

تعتمد الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برامج جديدة هذا العام، حسبما ذكرت مديرة فرع الهيئة في اللاذقية كنانة عدره لـ”تشرين”، مبينة أن خطة هذا العام تشمل تنفيذ برنامج لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج تدريب طالبي العمل، برنامج تعزيز قدرات المرأة السورية، دعم اقتصاديات الأسرة العاملة، برنامج المعارض والأنشطة الترويجية.

وأشارت عدره إلى أنه تم الاتفاق مع مصارف على أن تقدم خدمات تمويلية تخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة في مجالات التدريب واختصاصات جديدة في مجال الطاقات المتجددة ومجال الإسعافات الأولية، مضيفة: في مجال الزراعة سيتم التركيز أكثر في مجال الدورات على المناطق التي تضررت من جراء الزلزال.

وبينت أن الهيئة تتابع بعد التدريب من خلال برامجها المتنوعة عن طريق تقديم استشارات فنية، كإخضاعها لدورة ريادة الأعمال التي تعرف من خلالها كيفية دراسة المشروع كدراسة مالية فنية تسويقية و يعد لها الملف المالي وتسهيل النفاذ إلى المؤسسات المالية إلى مرحلة تسويق المنتج، من خلال المشاركة في المعارض التي تقيمها الهيئة في مختلف المحافظات، حيث تتحمل الهيئة كل التكاليف من إقامة ونقل ودروس مجانية.

وأكدت عدره أن الهيئة تعمل أيضاً على تعزيز دور المرأة من خلال تدريب النساء المعيلات لأسرهن ليكون لديهن مشروعات خاصة، والتي تساعدهن على تأمين حياة كريمة لأسرهن من خلال دورات متنوعة كدورة خياطة ودورة حلاقة نسائية وتسويق إلكتروني.

ولفتت إلى أن برنامج تدريب طالبي العمل يهدف إلى تدريب الشباب على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل لزيادة فرص تشغيلهم وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتقوم بمتابعة الخريجين من خلال طرق دعم أخرى، كتوظيفهم في القطاع الخاص أو مساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة.

وفي إطار الحاضنة التدريبية المتعاقد عليها مع جامعة تشرين، أوضحت عدره أنه تم تنفيذ العديد من الدورات (تمديدات كهربائية، تبريد وتكييف وطاقة شمسية، صيانة أجهزة كهربائية وصيانة حاسب)، بحيث تكون الأولوية لذوي الشهداء والجرحى والمسرحين والمتضررين من الزلزال، وتم تنفيذ العديد من الدورات مع الأمانة السورية للتنمية؛ دورة صناعات غذائية، ودورة خياطة، وطاقة شمسية، وتم توزيع الشهادات على المتخرجين في منارة الشيخ ضاهر، وكذلك برنامج دعم منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التسويق والترويج لهذه المنتجات عبر تنظيم فعاليات خاصة كالمعارض ومهرجانات التسوق لهذه المشروعات في مختلف المحافظات، حيث تقدم الهيئة الدعم الكامل من إقامة ونقل وشحن بحيث لا يتكبد المشاركون أي نفقة مالية، ليكون الهدف من المشاركة فتح الأسواق الجديدة، وإيجاد منافع بيع ووكلاء في المحافظات حيث شاركت الهيئة في معرض الفينيق في جامعة تشرين، وشاركت الهيئة في معرض للحرف التراثية في المركز الثقافي في عين البيضا بالتعاون مع مديرية السياحة ومحافظة اللاذقية، وشاركت الهيئة في معرض الباسل للإبداع في مجال التكنولوجيا.

وبينت عدره أن الهيئة قامت بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال، ببرنامج دعم اقتصاديات الاسرة العاملة، وذلك من خلال تدريب وتأهيل المرأة العاملة الواحد أفراد الأسرة العاملة وتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم، حيث تم تنفيذ العديد من الدورات منها تربية أسماك، حلاقة رجالية، وصيانة موبايل.

ودعماً لأصحاب المشروعات المتضررة من الزلزال، أوضحت عدره أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الغرفة الفتية ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني وتم توزيع الشهادات، حيث ضمت الورشة مجموعة من أصحاب المشروعات المتضررة من الزلزال كخطوة أولى لإطلاق برنامج متكامل يسمح بعرض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شاركت الهيئة بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال في معرض لتسويق منتجات المرأة العاملة، وهذه المنتجات ما هي إلا مخرجات الدورات التي اتبعوها بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون دليلاً وطنياً لاستهداف قطاع المشروعات ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتم التواصل مع أصحاب المشروعات والمتوسطة المسجلين لدى الهيئة، ممن يرغبون في الحصول على علامة فارقة تجارية وصناعية بخصوص إعفائهم من تقديم سجل تجاري لمدة خمس سنوات.