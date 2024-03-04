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وزير التربية يناقش واقع التعليم الخاص مع مديري المدارس في المحافظات

دمشق- دينا عبد:
ناقش وزير التربية د.محمد عامر المارديني خلال اجتماع عمل عقده اليوم في مقر الوزارة مع عدد من مديري المدارس في جميع المحافظات آلية تنظيم عملهم.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم التشريعي (٥٥) الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، وضرورة اتباع التعليمات الوزارية لجهة قبول نسبة محددة من ذوي الشهداء وبشكل مجاني.
كما أشار الوزير المارديني إلى دور التعليم الخاص كرديف للتعليم الحكومي، مبيناً أهمية القانون رقم (٤٢) المتعلق بالعقوبات الامتحانية للمخالفين من غير الطلاب.
بدورهم، ناقش الحضور  مع وزير التربية واقع التعليم الخاص والمشكلات المتعلقة بآلية تحديد الأقساط والتصنيف وأجور الخدمات وتأمين الكتب المدرسية وتعيين المديرين المندبين، كما تحدث الحضور عن أهمية التكافل الاجتماعي ودور المجتمع المحلي في دعم عملية التعليم.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع معايير لجودة العملية التعليمية في المؤسسات الخاصة وارتباط ذلك بتحديد الأقساط وتصنيف المدارس.
حضر الاجتماع مع وزير التربية معاون الوزير ومديرة التعليم الخاص في وزارة التربية ومدير التعليم.

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