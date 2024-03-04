شهداء وجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ150 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30410 شهداء و71700 جريح في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

كذلك استشهد فلسطيني، وأصيب واعتقل آخرون اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد طفل (16 عاماً)، كما اعتقلت 7 فلسطينيين.

ودهمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة طوباس، ونشرت قناصتها على أسطح عدة أبنية، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن إصابة شاب، فيما اعتقلت 3 آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبها وبلدات تقوع ودار صلاح في بيت لحم وحبلة في قلقيلية، واعتقلت 27 فلسطينياً.