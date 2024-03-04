في خطوة نوعية بالتعاون مع الأصدقاء الروس.. (صحة الحسكة) تطلق مبادرة لتركيب أطراف صناعية للأطفال

الحسكة – خليل اقطيني:

أطلقت مديرية الصحة في الحسكة اليوم، مبادرة لتركيب أطراف صناعية للأطفال.

وذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع الأصدقاء الروس، وتهدف إلى تركيب الأطراف الصناعية للأطفال دون سن السادسة عشرة، مبيناً أنه سيتم استقبال الأطفال يومياً في العيادات المختصة في المركز الطبي في مدينة الحسكة (اللؤلؤة) لمعاينتهم ودراسة حالاتهم، قبل عرضهم على اللجنة الطبية كل يوم خميس في المركز. وذلك تمهيداً لنقلهم إلى العاصمة دمشق وتركيب الطرف المناسب لهم، وسيتحمل الأصدقاء الروس جميع التكاليف المالية من أجور التصنيع والتركيب للطرف الصناعي، وحتى نفقات السفر من الحسكة إلى دمشق.

وأوضح خلف أن محافظة الحسكة تضم عدداً كبيراً من فاقدي الأطراف، منهم جريح وطن ومصابون بسبب الأعمال الحربية أو شظايا أو قذائف أو آلة ميكانيكية حادة أو لأسباب خلقية ومرضية. لافتاً إلى أن من تسمح له ظروفه بتركيب طرف صناعي من سكان المحافظة، يتكبد عناء السفر إلى دمشق والكثير من المال والجهد، ومن شأن هذه المبادرة أن ترفع هذه الأعباء عن كاهل هؤلاء المصابين.

من هنا – يضيف خلف – فإن هذه المبادرة تعد نقلة نوعية ومنعطفاً مهماً في الواقع الصحي في محافظة الحسكة.

وأكد أن تصدي مديرية الصحة في الحسكة بالتعاون مع الأصدقاء الروس لهذه المبادرة المهمة، يأتي تجسيداً لدور الدولة السورية الإنساني في رعاية فاقدي الأطراف من جهة، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في محافظة الحسكة بشكل عام من جهة ثانية. وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لسكان المحافظة، بشقيها العلاجي والوقائي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي لهؤلاء السكان.

يشار إلى أن متطوعي إدارة المياه وإعادة التأهيل في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة، قاموا في نيسان من العام الماضي بتجهيز مركز لتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني، في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبدأ المركز منذ العام الماضي بتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية لعدد من المصابين من سكان محافظة الحسكة والمحافظات المجاورة.