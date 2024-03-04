دراسة تكشف عن اختلافات كبيرة بين أدمغة النساء والرجال

تشرين:

اكتشف العلماء للمرة الأولى أن أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل مختلف بدرجة كبيرة، وتظهر دراسة أن نوع الجنس له أهمية في طريقة تفكير الناس وتصرفاتهم، مؤكدين وجود اختلافات كبيرة بين أدمغة النساء والرجال، وأن الرجال هم الأكثر مرحاً، أما النساء فهن يتمتعن بذاكرة فولاذية.

وتوصل علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية إلى أنه من الممكن التمييز بين الجنسين بناءً على النشاط في مناطق «البؤرة الساخنة»، وتشير النتائج، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في بريطانيا، إلى اختلافات رئيسة في «الوضع الافتراضي» للدماغ الذي يساعدنا على معالجة فكرة «الذات» واسترجاع الذكريات.

ووفقاً للعديد من الدراسات، يتفوق الرجال قليلاً على النساء عندما يتعلق الأمر بمهارات الملاحة «القيادة».

وقد أجرى فريق من الخبراء من جامعة إلينوي أوربانا شامبين مؤخراً أبحاثهم الخاصة لمعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة حقيقية أم لا.

وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة Royal Society Open Science، إلى أنه من بين كل الأنواع، كان الذكور أفضل في العثور على طريق العودة إلى المنزل من الإناث.

في حين، قام علماء من جامعة أبيريستويث وجامعة نورث كارولينا بتحليل 28 دراسة حول مدى ضحك حوالي 5000 شخص، وأظهر التحليل أن 63% من الرجال كانوا أكثر مرحاً من النساء.

وحسب دراسة أجراها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون يمكن أن تزيد من الاندفاع لدى الرجال.

وكجزء من الدراسة، تم إعطاء جرعة من هرمون التستوستيرون لمجموعة من الرجال قبل أن يُطلب منهم حل المسائل الرياضية والألعاب الذهنية، فوجد الباحثون أن مجموعة الاختبار للرجال كانوا أكثر عرضة للالتزام بإجاباتهم الأولية، وعندما غيروا إجاباتهم كانوا أبطأ في الاستجابة للإجابة الصحيحة من المجموعة الضابطة.

ويعتقد الباحث الرئيسي البروفيسور كولين كاميرر أن زيادة هرمون التستوستيرون تضعف قدرة الدماغ على فحص نفسه، لأن الهرمون إما يثبط عملية التحقق العقلي من عملك أو يزيد من الشعور البدهي بأنني على حق.

إلى ذلك، تتفوق الفتيات على الأولاد في امتحانات الثانوية العامة وتشير الأبحاث إلى أن الفتيات أفضل في القراءة والكتابة من الأولاد – وهو اتجاه يُلاحظ من سن العاشرة وحتى مرحلة البلوغ. ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون نتيجة لاحتمال تشخيص إصابة الأولاد بصعوبات التعلم أكثر من الفتيات.

وقال العلماء: تتمتع المرأة بذاكرة أفضل، واكتشف باحثون من جامعة كامبريدج أن دماغ الأنثى أكثر قدرة على تذكر المعلومات من الرجل.

وأجرت الدراسة عدة اختبارات للذاكرة على حوالي 4500 رجل وامرأة، وتم تقييم الأداء المعرفي والجسدي لكل مشارك، الذي يتراوح عمره حالياً بين 48 و90 عاماً، وأشارت النتائج بقوة إلى أن ذكريات النساء تعمل بشكل أفضل من الرجال، حيث ترتكب النساء أخطاء أقل في اختبار ذاكرة محدد مقارنة بالرجال.

وفي تعلم اللغة، أكدت دراسة أن الفتيات والفتيان يعالجون اللغة بشكل مختلف، إذ كشفت الدراسة أنه عند تعلم لغة جديدة تظهر أدمغة الفتيات نشاطاً أكبر في المناطق المستخدمة لمعالجة اللغة، بينما تظهر أدمغة الأولاد نشاطاً في المناطق المرتبطة بوظائف الرؤية والاستماع.