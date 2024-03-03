77 طالباً وطالبة من العلماء الصغار يتنافسون في عرض مشاريعهم العلمية والتكنولوجية بحلب

حلب – رحاب الإبراهيم



أكثر من 70 طالباً وطالبة يمكنهم وصفهم بـ”العلماء الصغار” عرضوا 33 مشروعاُ علمياً وتكنولوجياً من اختراعهم و”بنات” أفكارهم كما يقال، حيث تنافسوا على شرح والتعريف بمشاريعهم بشكل مهني وعلمي في المعرض العلمي 2024 بنسخته السابعة في مؤسسة الحياة التعليمية الخاصة بمشاركة المدارس التابعة لطائفة الأرمن البروتستانت برعية القس الدكتور هاروتيون سليميان وسط حضور لافت يدلل على أهمية المعرض وغايته.

مشاريع الطلبة العلماء تنوعت بين المشاريع العلمية والتكنولوجية الهادفة إلى تشجيعهم على الإبداع والابتكار والخروج من الطريقة التقليدية في التعليم تحويلهم إلى منتجين فاعلين في المجتمع، الذي يحتاج إلى مهاراتهم وإبداعاتهم.

وقد سلطت “تشرين” الضوء على مجموعة من هذه المشاريع، التي حينما يقدم الدعم الكامل لاستثمارها وتطويرها سيكون لها انعكاس إيجابي، وتحديداً في المجال الصناعي والتكنولوجي والطبي وحتى الزراعة، وسنكون أمام مجموعة من العلماء المبتكرين المعول عليهم في بناء البلاد وإعادة إعمارها، وخاصة عند الاستفادة من قدراتهم المتقدة.

حسن التنظيم والاهتمام بالعلماء الصغار، برز في عدة نقاط، أهمها أن كل مشروع يشرف عليه مدرب خاص يقف في المعرض مع الطلبة المخترعين أصحاب المشاريع، فمثلاً تحدث كل من الطالبين ميناس صاريان وناريك مومجيان عن مشروعهما المتعلق بتوليد الكهرباء من المياه وإمكانية تطويره وكيفية الاستفادة منه للخلاص من أزمة الكهرباء الحالية، وهو ما أكده المدرب المشرف عليهما عبد الرحمن المشلح، الذي أشار إلى إمكانية الاستفادة من المشروع في حل أزمة الكهرباء عبر توسيع نطاق استخدامه وتوليد الكهرباء عند استخدام خزانات كبيرة للمياه، لكن المشروع يحتاج إلى دعم من أجل تطويره واستثماره بشكل جيد.

الحاجة إلى الدعم تحدثت عنه المشرفة على مشروع لتركيب أذرع الريبوت فاطمة بدوي لكل من الطالبين المخترعين الصغار فاطمة مصري وأوس الخطيب، حيث شددت على أن تطويره يتطلب دعماً كاملاً بغية الاستفادة منه في المجالات الطبية والصناعية خصوصاً.

أما مشروع برنامج الوزن المثالي لكل من الطالبتين بيرلا حبيب وإلهام بلدي اللتين صممتا البرنامج وبرمجتاه بالكامل، وهو ما أكدته أيضاً المشرفة ديان الكردي، التي أكدت أن المشروع لا يزال في مرحلته الأولى، حيث يقدم النصائح للسيدات وغيرهن من الشرائح الاجتماعية للحصول على الوزن المثالي مع تقديم النصائح المطلوبة للحفاظ على الصحة والسلامة من دون التعرض إلى أمراض السمنة، مشيرة إلى إمكانية إضافة المشروع عند تطويره إلى المتجر الإلكتروني .

القس الدكتور هاروتيون سليميان تحدث لـ”تشرين” عن تفاؤله الكبير عند مشاهدة ومتابعة مشاريع المعروضة في المعرض لقرابة 77 طالباً وطالبة، يعول عليهم في بناء مستقبل مشرق للبلاد، فهؤلاء العلماء الصغار سيدخلون المجال العلمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون لهم دور في إعادة إعمار سورية الولّادة للعلماء المبدعين الذين سيدخلون مجال الصناعة والعلوم بمشاريعهم المنتجة، التي سيعمل على متابعتها وتطويرها لتكون في خدمة المجتمع وتطويره، مشيراً إلى تواجد جميع الجهات من مديرية التربية وغرفة التجارة وغيرها من من أجل تقديم الدعم المطلوب لهذه المشاريع وتطويرها لوضعها في خدمة المجتمع.

مدير التربية بحلب مصطفى عبد الغني تحدث لـ”تشرين” عن أهمية المشاريع المشاركة التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية أو الحياتية عموماً، مبيناً أن المشاريع يمكن عرضها على الفعاليات الصناعية والتجارية والعلمية أيضاً لتقديم الدعم المطلوب، وبالتالي أي مشروع يلقى رواجاً يمكن تبنّيه وتطويره ليتم وضعه لاحقاً في خدمة المجتمع والنهوض به.

ت- صهيب عمراية