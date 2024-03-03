المحافظ يقدم مقراً للفرع.. قانون الإعلام الجديد  وطبيعة العمل أبرز مطالب صحفيي حماة في مؤتمرهم السنوي..

حماة- نصار الجرف

لم تخرج مطالب صحفيي حماة، خلال مؤتمرهم السنوي، الذي عقد اليوم ، تحت شعار” الأمل بالشفافية ” في مركز ثقافي حماة، عن مثيلاتها في مؤتمرات الفروع الأخرى، والتي تمثلت بالإسراع في إصدار قانون الإعلام الجديد، الذي ينظم مهنة الصحافة، إضافة إلى قانون طبيعة العمل بما يتناسب مع الظروف الحالية، ورفع قيم الاستكتاب، وكذلك العمل للحصول على امتيازات مخصصة من وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالإنترنت وباقات الصحفيين، وضرورة تسهيل الحصول على المعلومة ورفع سن التقاعد للصحفيين إلى ٦٥ عاماً، إضافة إلى تخصيص صحفيي حماة بحصص من الإيفاد الخارجي والدورات الإعلامية المركزية.

فيما ركزت بعض مداخلات الزملاء على ضرورة تأمين مقر مؤقت لفرع النقابة، ريثما يتم الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع البناء المخصص للفرع في العقار العائدة ملكيته له، سواء بال بالاستثمار أو بالمعهد.

كما طالبت بعض المداخلات بضرورة تخصيص أبناء الصحفيين بمقاعد في الجامعات السورية، وكذلك العمل على تكريم الزملاء الصحفيين، وخاصة المتقاعدين منهم، وإعادة منح جائزة الصحافة السورية.

محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، أشار إلى دور الإعلام في الإضاءة على الجوانب الخدمية والقضايا الاجتماعية، وتسليط الضوء على مكامن الفساد أو التقصير في مختلف القطاعات، مؤكداً على دور الإعلام الوطني في التصدي للصحافة الصفراء والمواقع الإلكترونية المتطفلة على الصحافة.

وفيما يتعلق بمقر فرع للاتحاد، خصص المحافظ زنبوعة شقة سكنية في ضاحية أبي الفداء بأجر رمزي، كمقر لمكتب فرع الاتحاد.

وعرض أمين فرع حماة لحزب البعث المهندس أشرف باشوري، الواقع السياسي في المنطقة، ولاسيما القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، والبطولات التي تقدمها المقاومة الفلسطينية في التصدي لهذا العدوان، منوهاً بدور الصحفيين الفلسطينيين في إيصال الصورة الحقيقية للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والذين دفعوا شهداء كثراً لهذه المواقف البطولية.

كما أشار باشوري إلى دور الإعلام الوطني خلال الحرب الإرهابية على سورية، وتقديمه العديد من الشهداء والجرحى.

بدوره، تحدث رئيس اتحاد الصحفيين في سورية الزميل موسى عبد النور ، في معرض رده على مداخلات الزملاء الصحفيين، عن قرب صدور قانون الإعلام الجديد بعدما وصل إلى مراحله الأخيرة من النقاش والدراسة، وكذلك قانون طبيعة العمل. كما تطرق إلى استثمارات الاتحاد في مختلف المحافظات، وما تعود به من عوائد مالية على صناديق الاتحاد، وخصوصاً فيما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين وتعويض الوصفات الطبية، وأشار إلى تحقيق ميزات خاصة بالإنترنت والاتصالات وباقات النت المخفضة لزوم عملهم الصحفي.

حضر المؤتمر رئيس جامعة حماة، الدكتور عبد الرزاق سالم ورئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي إسماعيل سيفو.