مجلس محافظة دمشق يدعو إلى ضبط الأسواق والأسعار خلال شهر رمضان الكريم

دمشق– بشرى سمير

دعا مجلس محافظة دمشق، خلال انعقاد أولى جلساته للدورة العادية الثانية برئاسة رئيس المجلس إياد الشمعة، إلى ضرورة ضبط أسعار السوق مع قدوم شهر رمضان المبارك، ومعالجة التفاوت في الأسعار بين “السّوريّة للتجارة” والسوق المحلية، حيث ترتفع أسعار “السّوريّة للتجارة” بشكل ملحوظ، وتساءل أعضاء المجلس: أين التدخل الإيجابي الذي تقوم فيه (السّوريّة للتجارة)؟

وطالبت المداخلات بضبط التلاعب في محطات الوقود، وتشكيل لجان من أجل مراقبتها، كما تمت المطالبة بإيجاد حل لظاهرة الكلاب الشاردة، ودعم فوج إطفاء دمشق بآليات صغيرة الحجم لتتمكن من الدخول إلى أحياء دمشق القديمة، وتساءل أحد أعضاء المجلس عن غياب مدير تموين دمشق عن الجلسة، ما دعا أعضاء المجلس إلى المطالبة بمحاسبة أي مدير يغيب عن جلسات المجلس من دون اعتذار مقنع.

كما طالب عضو المجلس جلال قصص إلى ضرورة عودة جمعية الألبان والأجبان، والتي كانت تتابع عملية بيع الألبان والأجبان ضمن محال السمانة، بدلاً من انتشار ظاهرة الغش في هذه المواد الأساسية، وتركزت المداخلات أيضاً حول عدم جودة رغيف الخبز وتفاوتها بين فرن وآخر، وتطرقت إلى موضوع قطع الأشجار الجائر الذي يحصل في محافظة دمشق بعلم مديرية الحدائق، وهناك أشجار قُطعت كلها بحجة التقليم.

و لم تغب عن مناقشات المجلس معاناة المواطنين من وجود المولدات الكهربائية المنتشرة، وخاصة الكبيرة منها، التي لا تحمل بطاقة محافظة دمشق، إضافة إلى وجود محال غير مرخصة إدارياً وتمارس مهناً خطرة، داعين إلى تنفيذ مخالفة الإغلاق عند ضبط المخالفات وعدم استبدالها بدفع غرامة.

من جانبه، ورداً على مداخلات أعضاء المجلس، أكد قائد فوج إطفاء دمشق العقيد داؤود العميري أن على المواطنين الاتصال على الرقم 113، ولفت إلى أن هناك أحياء ومناطق مخالفات ضيقة يتعذر وصول السيارات الكبيرة إليها، لكن في كل مركز إطفاء هناك سيارة صغيرة، وتتم المؤازرة من السيارات الكبيرة في حال تعطل السيارة الصغيرة.

مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز حسن البطل، أشار إلى أنه لا يمكن تخفيض فترة وصول رسائل الغاز للمواطنين خلال شهر رمضان، لأن الموضوع متعلق بالتوريدات ووجود عدد كبير من البطاقات.

من جهته مدير محروقات دمشق وائل صبح، أشار إلى أنّ نسبة توزيع مازوت التدفئة وصلت إلى 81% وما زال العمل مستمراً.

ولفت مدير المهن والرخص المهندس عثمان رباح إلى أن قرار استبدال الإغلاق المحال المخالفة بغرامة مالية، وهو قرار صادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، بموجب هذا القرار تم رفع قيمة غرامة استبدال الإغلاقات للمقاهي والمطاعم إلى 50 ألفاً عن كل يوم، أما غرامة استبدال الإغلاقات للملاهي والحانات، فقد تم رفعها إلى 150 ألف ليرة عن كل يوم، أما عن أصحاب المحال العامة، فقد تم رفع الاستبدال والإغلاقات بحقها إلى 15 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق.

كما تم تحديد غرامة قيمتها 150 ألف ليرة سورية لكل محل أو مكتب يتم إثبات قيامه بممارسة مهنة بيع وشراء السيارات بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل يوم استبدال للغرامة، بالإضافة إلى رفع غرامة استبدال الإغلاق بالنسبة لمخالفة قيام كل محل بممارسة مهنة إصلاح وصيانة السيارات، أما محال الوجبات السريعة، فتم تحديد 25 ألف ليرة غرامة عن كل يوم إغلاق.

بدوره، أشار مدير البيئة هادي شيخ عواد إلى أن المولدات توضع بموجب ترخيص.

وأضاف: هناك لجنة مشتركة من الأملاك وهندسة المرور والمهن والرخص للترخيص للمولدات وفي حال تسببها في تلوث البيئة تتم معالجة الموضوع.

مدير الشؤون الصحية الدكتور قحطان إبراهيم، لفت إلى أنه يتم أخذ عينات من الأسواق، وخاصة الألبان والأجبان.

وأوضح معاون مدير تموين دمشق عماد البلخي أن جولات مديرية التموين مستمرة على الأسواق، وخاصة الأفران، حيث تم تنظيم 269 ضبطاً العام الماضي على الأفران لنقص الوزن، مشيراً إلى وجود نقض بالمعتمدين.

وبيّن أن العقوبة أحياناً لا تكون رادعة لبعض الأشخاص الذين يعاودون ارتكاب المخالفة ولفت إلى أنه تم تنظيم 189 ضبطاً على محطات الوقود، فيما يتعلق بالتلاعب بالمكاييل المتعلقة بالبنزين، وهناك 11 ألف ضبط فيما يتعلق بالأسعار، منها 3 آلاف ضبط لعدم الإعلان عن الأسعار.

معاون مدير مؤسسة السورية للتجارة بسام مرعي، أشار إلى أنه سيتم خلال شهر رمضان الكريم تخفيض الأسعار بنسبة 15% على الخضار والفواكه، كما سيتم افتتاح مهرجان صُنع في سورية في مجمع الأمويين بالاشتراك مع فعاليات اقتصادية متنوعة وبأسعار معقولة.