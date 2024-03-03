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اُفتتح قسم تدوير العوادم في الشركة العامة للخيوط القطنية… وزير الصناعة من اللاذقية: دراسة إمكانيات المنشآت الصناعية من أجل الارتقاء بعملها

اللاذقية- نهلة أبو تك

اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار برفقة محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال على عمل المنشآت الصناعية في محافظة اللاذقية.
وأكد جوخدار  في حديث لـ”تشرين” أن الهدف الأساسي من الجولة، الوقوف على عمل المنشآت ودراسة إمكانيات كل منشأة من أجل الارتقاء بعملها، إضافة إلى متابعة هموم ومشكلات الصناعيين والعمل على حلها من خلال المتابعة، سواء من المحافظة أو من الوزارة أو من غرفة الصناعة في اللاذقية لإيجاد آلية عمل ترتقي بالعمل الصناعي.

وبيّن جوخدار أن الوزارة تسعى مع الكادر الحكومي من خلال هذه الجولات إلى الوقوف على واقع المنشآت والعمل على تطويرها وتحديثها.

واستهل وزير الصناعة جولته بافتتاح قسم تدوير العوادم في الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية، إذ بيّن مدير الشركة  الدكتور هادي عثمان لـ”تشرين” أن أهمية القسم تأتي من إعادة تدوير العوادم من مخلفات الأقمشة وبقايا الخيوط وإعادة تصنيعها بطريقة صناعية مدروسة، والاستفادة من المخلفات وتقليل الهدر، مشيراً إلى أن طاقته الإنتاجية تصل إلى ٥ أطنان يومياً.

كما زار وزير الصناعة الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية للاطلاع على واقع العمل في المنشأة، وقد أوضح المدير العام للشركة الدكتور نوفل إبراهيم أن العمل مستمر على مدار اليوم، حيث ينتج ٤٠٠ لوح يومياً.

وزار جوخدار  المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والمؤسسة العامة للتبغ واطلع على سير العمل والصعوبات التي تعترض العمل، منوهاً بالجهود الكبيرة في المنشأة.
كما التقى الوزير والوفد المرافق له الفعاليات الصناعية في المحافظة، واطلع على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل الصناعات وكيفية تذليلها أمام الصناعيين.

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