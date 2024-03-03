فرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة

دمشق- تشرين

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم قراراً بفرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة من خريجي السنوات (2019-2020) و(2020-2021) بالإضافة إلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.

ووفقاً للقرار يلتزم كافة المهندسين بموجبه بالتقدم بأوراقهم الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات المفرزين إليها (ومن ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية)، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المهندس المفرز مستنكفاً عن التعيين.

وحسب القرار تطبق أحكام الفقرة /4/ من المادة /74/ من المرسوم التشريعي /33/ لعام 2014 وتعديلاته، بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).

وأوضح القرار أن الجهة العامة تقوم بإصدار قرارات تعيين المهندسين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، المفرزين إليها والمشمولين بأحكام هذا القرار، وإصدار مباشرة حكمية لهم.

كما يؤجل تعيين المهندس المتخلف حالياً عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إلى حين تسوية وضعه التجنيدي واستكمال أوراقه الثبوتية، وذلك ضمن المدة المحددة أعلاه.

وتلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهنـدس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مـكان مركز العمـل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقـة الوصـف الوظيفـي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.

ويمكن الاطلاع على نتائج الفرز على الرابط التالي: https://www.results.sy/engsort