مستويات قياسية للعملات المشفرة تقترب من 69 ألف دولار .. والمستثمرون يتهافتون على أسهم التكنولوجيا الكبرى

تشرين- رصد:

ارتفعت تدفقات العملات المشفرة إلى 2.4 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في الأسبوع السابق، حسب تقارير اقتصادية، حيث اندفع المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة، ما ساعد في دفع عملة «بتكوين» إلى الاقتراب من مستويات قياسية بالقرب من 69 ألف دولار.

ويزداد المستثمرون ثقة بأن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» سيخفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، بينما يواصل الاقتصاد إظهار قدرته على الصمود، ما أشعل موجة جديدة من الأموال في الأصول العالية المخاطر.

وقال «بنك أوف أميركا» في التقرير: «إن تخفيضات الفائدة الفيدرالية تدفع نحو الأصول الأكثر مخاطرة».

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفوري تدفقاً كبيراً للأموال خلال النصف الثاني من شباط الماضي، ما ساعد العملة المشفرة على تحقيق أقوى مكسب شهري لها منذ كانون الأول 2020 بارتفاع قدره 45 في المئة، و«إيثر»، العملة المشفرة الأصغر، على تحقيق أعلى ارتفاع شهري لها منذ منتصف عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 47 في المئة لتقترب من 3500 دولار.

وحسب بيانات «إل إس إي جي»، استثمر المستثمرون 6.21 مليارات دولار في أكبر 10 صناديق استثمار متداولة بالبتكوين الفوري في شباط، منها 4.18 مليارات دولار في النصف الثاني من الشهر ذاته.

وبذلك ضخ المستثمرون أكبر قدر من الأموال النقدية في أسهم التكنولوجيا منذ آب، وضاعفوا المبلغ الذي استثمروه في العملات المشفرة، وفقاً لتقرير عن «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش».

وقال «بنك أوف أميركا» نقلاً عن بيانات «إي بي إف آر»: إن التدفقات إلى أسهم التكنولوجيا، التي تشمل ما يُسمَّى أكبر 7 شركات من حيث القيمة السوقية، مثل «أبل» و«إنفيديا»، بلغت 4.7 مليارات دولار، وهو أكبر مستوى منذ آب، ما يضع التدفقات على المسار الصحيح لتحقيق مستوى قياسي سنوي قدره 98.8 مليار دولار

وفي الوقت نفسه، شهدت الأسهم في الأسواق الناشئة أول تراجع لها منذ تشرين الثاني، حيث انخفضت بمقدار مليار دولار، مدفوعة بتحول قدره 1.6 مليار دولار خارج الصناديق المرتبطة بالصين، وهو أكبر خروج منذ تشرين الأول، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا».

وتعافت الأسهم الصينية من أدنى مستويات لها في 5 سنوات في شهر شباط، وذلك بفضل مجموعة من إجراءات التحفيز الحكومية لدعم الأسواق في مواجهة الاقتصاد الهش.