تنّين بحري يلحق أضراراً بالأشجار المثمرة والبيوت المحمية في مناطق عدة بريف طرطوس فجر اليوم

طرطوس ـ تشرين:

ضرب تنين بحري عدة قرى في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس،وكان مترافقاً مع موجة برد شديدة، تسبب بأضرار لعدد من الأشجار المثمرة والبيوت المحمية.

وبيّن مدير زراعة طرطوس علي يونس لـ”تشرين”، أن التنين ضرب فجر اليوم قرى في منطقة الشيخ بدر وقرى بعزرائيل ووادي الملوعة، تسبّب بأضرار كبيرة على أشجار الزيتون واللوز والصنوبر الثمري، لافتاً إلى أن اللجان الفنية باشرت منذ الصباح بحصر الأضرار، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تضرر حوالي 150 شجرة زيتون بأضرار جزئية بنسبة 50%، وقلع 5 أشجار زيتون بشكل كامل، و4 أشجار صنوبر ثمري بنسبة 80%، وحوالي 15 شجرة لوز وغيرها.

وأشار يونس إلى أن تنيناً بحريّاً آخر ضرب قرى السيسنية التابعة لدائرة زراعة صافيتا، ألحق أضراراً كبيرة بالبيوت المحمية المزروعة بمحصول الخيار، حيث تضرر حوالي 26 بيتاً محمياً لدى 10 مزارعين.

من جانبه، أكد مدير أرصاد طرطوس عهد اسمندر لـ “تشرين”، أن العوامل الجوية التي خيّمت على المحافظة خلال اليومين الماضيين من حرارة مرتفعة وتسخين لمياه البحر، كل هذا أدى إلى حدوث موجة برد شديدة وتنّين بحري وأمطار غزيرة وصلت إلى 75 ملم في منطقة بانياس، وكل هذا تحت إطار التطرّف المناخي.