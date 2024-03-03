أهلي حلب يلاقي الأنطونية اللبناني في دورة الشارقة الدولية بكرة السلة

تشرين-حاتم شحادة:

يلاقي فريق الاتحاد أهلي حلب فريق الأنطونية اللبناني عند تمام السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من دورة الشارقة الدولية بكرة السلة.

وكان الأهلي احتل المركز الثالث في مجموعته في الدور الأول بعد خسارتين أمام هوبس اللبناني 83-78 وأمام الشارقة الإماراتي بنتيجة 84-79.

من جانبه احتل الأنطونية اللبناني المركز الثاني في مجموعته بعد الخسارة أمام ممثل سلتنا الآخر في البطولة فريق الوحدة 65-62 وفوز على البطائح الاماراتي.

ومن المتوقع أن يستعيد أهلي حلب في المباراة خدمات لاعبه بلال أطلي الذي تعرض لإصابة خفيفة في الدور الأول.

وتبدو الفرصة سانحة أمام فريق القلعة الحمراء للفوز بالمباراة والعبور للدور نصف النهائي ولا سيما أن الدور الأول من البطولة أظهر الفرق المشاركة بمستويات متقاربة للغاية.

وينص نظام البطولة على تأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الثاني من المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية والثاني من المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، ثم يصعد الفائزان إلى المربع الذهبي.

يذكر أن الوحدة السوري تصدر منافسات المجموعة الثانية بعد تحقيقه الانتصار الثاني تواليآ على البطائح الإماراتي 68-67 أمس السبت.