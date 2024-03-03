ناشئو الوحدة والسلمية إلى نهائي كرة الطائرة

طرطوس – أحمد بلال:

حسم دوري ناشئي كرة الطائرة بين فريقي السلمية والوحدة، وذلك بعد تجاوز ناشئو السلمية ناشئي نصيب في الدور نصف النهائي بواقع ( 1 – 3 ) في اللقاء الذي شهده ملعب الصالة الرياضية لكرة الطائرة في السودا بطرطوس وفي ثاني مواجهات الدور نصف النهائي أيضا تغلب ناشئو الوحدة على ناشئي جيرود بثلاثة أشواط نظيفة.

تأهل الفريقان إلى المباراة النهائية والتي ستحدد في وقت لاحق جاء بعد تصدرهما ترتيب الفرق، إذ تصدر ناشئو السلمية ترتيب المجموعة الأولى وحققوا انتصارين على ناشئي درعا وجيرود بواقع ( 0 – 3 ) واعتلى ناشئو الوحدة صدارة المجموعة الثانية وتغلبوا على ناشئي كفرام ونصيب والسواد بواقع ( 0 -3 ) و ( 1 -3 ) و ( 2 – 3 ) وحسب نظام البطولة يلتقي متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الثانية في الدورالثاني لتحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

مدرب فريق السلمية شادي عياش أكد أن البطولة كانت جيدة المستوى الفني رغم قلة عدد المشاركين لأسباب مختلفة ولفت عياش أن فريقه استحق بلوغ الدور النهائي قياسا على نتائج الفريق خلال الدوري، وأشار أيضا إلى أنه سيبدأ مع الفريق مرحلة تحضير ثانية وأمل أن تتكلل جهوده وجهود اللاعبين في النهاية بتحقيق اللقب.

ووصف مدرب فريق جيرود جهاد حمود مشاركة فريقه في الدوري لهذا العام بالجيدة والمثمرة، إذ اكتسب فريقه خبرة إضافية من خلال خوض عدة مباريات والتي ستشكل فائدة كبيرة للفريق في المسابقات القادمة.