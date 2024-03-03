سمارة السمارة يطلق أغنيته الجديدة «نقشت»

دمشق – ميسون شباني:

أطلق الفنان السوري سمارة السمارة أحدث أغنياته، وحملت عنوان «نقشت»، من كلمات عامر لاوند، وألحان د.حسان زيود، وتوزيع راين وميكس وماسترينغ فادي جيجي وغرافيك، وتنسيق الفيديو حمودي الملك وتصوير طارق خزام.

وحملت الأغنية الطابع العاطفي، وفيها يبدي الحبيب تمسكه بحبيبته وإصراره على أن تبقى في حياته لآخر العمر.

ويقول في مطلع الأغنية: «عادي وطبيعي كتير يوميّة.. اتكركب وما يضل عقل فيّي.. بدّي بحلاكي لسا جن ودوب.. وألحان قلبك غني غنية.. نقشت معي.. وحبيت، أحلى صبية بالأرض، نقشت معي وشميت، أخيراً.. عطرك يا ورد».

يشار إلى أن سمارة يستعد لإقامة عدد من الحفلات في أوروبا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى المناسبات الخاصة والأعراس في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما جدد مؤخراً أغنية «بالحرب بغنيلك» للفنان اللبناني الراحل ملحم بركات.

الجدير بالذكر أن الفنان سمارة كان قد نال جائزة الأورنينا الذهبية لسنتين متتاليتين عامي ٢٠٠٠و ٢٠٠١, كما قدم عدداً من الأغاني على طريقة الفيديو كليب التي جعلته ينطلق سورياً ثم إلى العالم العربي, وأكثر ما عرف بأغنية “عقرب بصدرك” التي نالت إعجاباً جماهيرياً كبيراً، وكانت طريق الفنان إلى النجومية.