وزير النفط يطلب الإسراع في تعزيز الإجراءات الوقائية في غاز “سنجوان” ويدعو إلى تعزيز الإنتاج وتحسين جودة منتجات المؤسسة العامة للجيولوجيا

اللاذقية- تشرين:

نوه وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور، بالجهود الكبيرة التي قام بها العاملون والفنيون في معمل غاز سنجوان باللاذقية للتعامل مع تداعيات السيل وإصلاح الاضرار واستئناف العمل خلال ساعات قليلة واستعادة معظم الاسطوانات التي جرفها السيل.

وخلال زيارته لمعمل غاز سنجوان اليوم أكد الوزير قدور أهمية المعمل في تلبية احتياجات المنطقة من الغاز المنزلي والصناعي للفعاليات التجارية والصناعية، لافتاً إلى ضرورة إجراء الصيانات اللازمة بشكل دوري للمحافظة على كفاءة الوحدات الإنتاجية وضمان استمرارية العمل وفق المعايير الموضوعة وبما يضمن وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالوزن الصحيح والحالة الفنية الجيدة.

وتفقد وزير النفط أقسام الإنتاج والتشغيل ولوحة التحكم وعمل الورشة الفنية واستمع من العمال والمعنيين عن سير العمل واحتياجات التطوير والتحديات الموجودة.

واستمع إلى شرح حول صيانة خزانات الغاز في المعمل التي تعرضت للضرر نتيجة كارثة الزلزال، حيث تأثرت المشدات ما أدى إلى تشوه في براغي التثبيت وتم إعداد دراسة لإعادة تأهيلها قريباً.

وطلب الوزير قدور الإسراع في تعزيز الإجراءات الوقائية لتفادي التأثر بحدوث أي كوارث في المستقبل والمتابعة مع الجهات المعنية في محافظة اللاذقية لتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في منطقة سنجوان.

والتقى وزير النفط مع العاملين في المعمل وعمال التحميل وسائقي سيارات نقل الغاز والموزعين، واستمع منهم إلى الصعوبات التي تواجههم وتبادل معهم اقتراحات الحلول المناسبة.

كما تفقد وزير النفط مواقع العمل التابعة لفرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باللاذقية واطلع من المعنيين عن واقع العمل والأداء والتحديات الموجودة.

ويختص عمل فرع المؤسسة في اللاذقية بدراسة واستثمار واستخراج وبيع وتسويق المواد الرخامية وأحجار الزينة والجص الخام والإسفلت من المقالع والإشراف على استثمار وترحيل الصخور الكلسية ومادة الحصويات والخامات الصناعية وفق المواصفات القياسية.

وزار وزير النفط المنطقة الخامسة بمقلع البدروسية الذي ينتج الكتل والمواد الرخامية بمعدل نحو ألف طن شهرياً، ويتم تزويد معامل المؤسسة العامة للجيولوجيا بهذه المنتجات لنشرها وتفصيلها حسب الطلب، وأكد ضرورة تعزيز الطاقة الإنتاجية والحرص على سلامة الاليات العاملة نظراً لصعوبة ووعورة مناطق الإنتاج.

كما زار الوزير قدور معمل رخام الزوبار، واطلع على آلية العمل فيه وكيفية نشر الكتل الرخامية من مختلف الأنواع وإنتاج الالواح الرخامية و أحجار الزينة وفق القياسات المعتمدة قبل أن يتم تفصيلها وتسويقها.

وأشار الوزير إلى ضرورة زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج ودراسة إمكانية تشغيل وردية ثانية والعناية بالمعدات والآلات وخطوط النشر وجميع تجهيزات المعمل، معرباً عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم المطلوب وتأمين ما يلزم لضمان تعزيز الإنتاج وتحسين نوعيته لتلبية احتياجات السوق.

وخلال الجولات استمع وزير النفط من العاملين لمطالبهم والتحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وأكد العمل على تذليلها وفق الإمكانات المتاحة.