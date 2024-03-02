تعمل فيه 18 ألف أسرة.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل

دمشق- منال الشرع:

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان العسل الخامس في صالة تشرين الرياضية تحت شعار” نحالي سورية سوا” الذي يقيمه فرع سورية لاتحاد النحالين العرب بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية.

وفي تصريح للصحفيين، بين معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي أن المعرض يقام بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد النحالين العرب فرع دمشق، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تدعم هذا القطاع المهم لما له من دور اقتصادي واجتماعي، حيث يعمل فيه حوالي 18 ألف أسرة تقريباً، منوهاً بأن لدى الوزارة 11 مركزاً معنياً بتصنيع الخلايا الخشبية وطرود النحل بجودة عالية وتباع للمربين بأسعار تشجيعية، وأن المعرض يتيح للمربين عرض منتجاتهم والترويج لها.

مدير الاقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب أشار إلى أن الهدف من المعرض هو التسويق لقطاع مهم هو قطاع العسل، لافتاً إلى أن المعرض سنوي يعرض كامل سلسلة القيمة لإنتاج العسل من المربي إلى مرحلة التسويق الداخلي والخارجي، ومستلزماته، وهو يتيح ربط المنتج بالمستهلك بشكل مباشر وتقديم العسل بمواصفات جيدة وبأسعار مقبولة، وتشارك وزارة الزراعة بجناح خاص بها.

بدوره، بين رئيس اتحاد النحالين العرب في سورية إياد دعبول أهمية المهرجان، كونه يسهم في تشجيع المربين على العودة إلى تأسيس خلايا النحل من جديد وإعادة المهنة إلى ألقها السابق والتوجه نحو الترويج لمنتجاتهم باعتماد نماذج جديدة تجذب المستهلكين، ويعتبر المهرجان الذي يشارك في دورته هذا العام نحو ٥٠ نحالاً فرصة لعرض وتسويق منتجاتهم من العسل والمنتجات التي يدخل في تركيبها، كما يتيح للمستهلكين الحصول على المنتجات ذات المواصفات العالية.

ووفق دعبول، يتميز مهرجان العسل هذا الموسم بإقامة ندوات تفاعلية مابين النحالين المشاركين والمستهلكين، إضافة إلى تكريم عدد من النحالين القدماء، كما سيتم منح جائزة لأفضل عينة عسل.

وأوضح المشاركون أن المهرجان فعالية عملية ذات قيمة تسويقية، يضم منتجات النحالين المضمونة الجودة والخاضعة للتحليل، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج وخلايا النحل الخشبية والصناعات الطبية والغذائية من المواد التي ينتجها النحل.

كما لفتوا إلى أهمية المشاركة بالمهرجان لأنه يشكل صلة وصل مباشرة بين المنتجين والمستهلكين وإلى تقديم المادة بالسعر المناسب، وبالتالي زيادة المبيعات وتحسين العملية الإنتاجية وقطع الطريق على مروجي العسل المغشوش. مبينين أن المهرجان فرصة لفتح بوابة تواصل مباشرة بين المستهلك والمنتج ليتعرف الناس على منتجات النحل من مصدرها.