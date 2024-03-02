آخر الأخبارمجتمع

بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات مهرجان الشباب العالمي في منطقة سيريوس الروسية

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الشباب العالمي في منطقة سيريوس الفيدرالية الروسية بمشاركة سورية.
وكان وفد شبابي سوري وصل مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في المهرجان الذي يقام في الفترة من الـ 1 إلى الـ 7 من آذار الجاري، ويتضمن فعاليات تعليمية وثقافية وعلمية ورياضية.
كما يتضمن المهرجان جلسات حوارية وتدريبية وعروضاً وحفلات موسيقية، وستجري فعالياته على أرض الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود.
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى المشاركين في المهرجان قال فيها: “إذا أعطينا الوعد فإننا سنحافظ عليه دائماً، نحن نؤمن الشباب ونعمل على بناء روسيا كبلد فرص للشباب”، مؤكداً انفتاح بلاده الدائم على الحوار.
يشار إلى أن 20 ألف شخص يشارك في مهرجان الشباب العالمي في سيريوس من بينهم 10 آلاف روسي، و10 شبان أجانب، من 188 دولة في العالم.
وعلى مدار أيام المهرجان السبعة ستقام 800 فعالية بمشاركة 1500 ناشط و500 رياضي، ومن الفائزين في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم و2500 فنان تشكيلي ومصمم وحرفي و3000 فنان سينمائي ومسرحي.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وزير النفط يطلب الإسراع في تعزيز الإجراءات الوقائية في غاز “سنجوان” ويدعو…

آخر الأخبار

تعمل فيه 18 ألف أسرة.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل

آخر الأخبار

إقرار الهيكل التنظيمي للشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء (عمران)

آخر الأخبار

شرط تحقيق التوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.. مقترحات لوجستية ومالية تضعها…

آخر الأخبار
وزير النفط يطلب الإسراع في تعزيز الإجراءات الوقائية في غاز "سنجوان" ويدعو إلى تعزيز الإنتاج وتحسين جودة منتجات المؤسسة العامة للجيولوجيا تعمل فيه 18 ألف أسرة.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات مهرجان الشباب العالمي في منطقة سيريوس الروسية إقرار الهيكل التنظيمي للشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء (عمران) شرط تحقيق التوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.. مقترحات لوجستية ومالية تضعها اللجنة الاقتصادية لتسهيل الصادرات الزراعية أطلق معرض "إبداع" لجمعية حماة للرعاية الاجتماعية.. وزير التجارة الداخلية يفتتح مخبزي محردة ومصياف الآليين ويتفقد مطحنة سلحب الجو بين الصحو والغائم والفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق عدد من المناطق بعد الزلزال.. تأهيل أكثر من ١٥٠ مدرسة وثلاثة عشر مركزاً صحياً وتشييد وإعادة خمسة عشر مشروعاً مائياً في حماة سرقة الكابلات الهاتفية تتسبب بقطع الاتصالات الهاتفية عن 9 آلاف مشترك في مدينة السويداء اختتام بطولة محافظة طرطوس للشطرنج