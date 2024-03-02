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إقرار الهيكل التنظيمي للشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء (عمران)

دمشق- تشرين

أقرت لجنة إقرار البنى التنظيمية اليوم، الهيكل التنظيمي للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء (عمران)  وفروعها والمعامل ومراكز البيع التابعة لها، وذلك اجتماع اللجنة الثاني لعام ٢٠٢٤ برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.

كما أقرت اللجنة بطاقات الوصف الوظيفي لمراكز عمل (مدير عام- معاون مدير عام- مدير مديرية مركزية- مدير فرع- رئيس دائرة في الفرع- مدير معمل- رئيس مركز بيع).
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة مشروع الهيكل الوظيفي للشركة والجهات التابعة لها، واستعراض عدد مراكز العمل وتوزعها على الوحدات التنظيمية ونسبة مراكز العمل الفنية إلى مراكز العمل الإدارية والخدمية، كما تمت مناقشة المسميات الوظيفية وفقا لطبيعة المهام التي تقوم بها مراكز العمل، وذلك لضمان إعداد هيكل وظيفي يساعد الشركة على القيام بالمهام التي أحدثت من أجلها بالشكل الأمثل.

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