افتتح معرض «إبداع» لجمعية حماة للرعاية الاجتماعية.. وزير التجارة الداخلية يتفقد واقع العمل في مخبزي محردة ومصياف الآليين ومطحنة سلحب

حماة- نصار الجرف:

تفقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، واقع العمل والإنتاج في مخبزي محردة ومصياف الآليين، بعد إعادة تأهيلهما وإجراء الصيانات في خطوط الإنتاج، بالتعاون مع المنظمات الدولية، حيث أكد الوزير علي، على العاملين في المخبزين المذكورين، ضرورة إنتاج مادة الخبز بمواصفات جيدة، وإيصالها بجودة عالية للمواطن.

وفي تصريح لـ”تشرين”، أكد مدير عام السورية للمخابز المهندس مؤيد الرفاعي، أن الهدف من الجولة هو افتتاح مخبزي محردة و مصياف بعد إجراء عمليات التأهيل لبعض خطوط الإنتاج، بهدف تأمين مادة الخبز الجيد للمواطن، حيث تبلغ طاقة مخبز محردة الإنتاجية ١٢ طناً يومياُ، فيما تبلغ طاقة إنتاج مخبز مصياف حوالي ١٨ طناً يومياً.

كما اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على عملية بدء الاستثمار الفعلي لمطحنة سلحب، بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج التجريبي للمطحنة، والتي يبلغ إنتاجها اليومي ٣٠٠ طن من مادة الطحين، لتكون إضافة إلى إنتاج المطاحن الأخرى في المحافظة.

وكان افتتح الوزير علي في قاعة نقابة الصيادلة بمدينة حماة، معرض ” إبداع”، الذي تقيمه جمعية حماة للخدمات الاجتماعية، التي تستهدف نساء معيلات من المطلقات والأرامل وبلا معيل، بهدف تمكينهن اقتصادياً، من خلال خلق مشروع مدرّ للدخل يساعد على إعالة أسرهن.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من المنتجات اليدوية من أعمال التريكو والتطريز العادي والإيتامين، والصوف والجلديات والعطور والمنظفات والشموع وغيرها.

وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة روعة سلطان لـ”تشرين”، أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو التمكين الاجتماعي للأسرة، من خلال مشاريع تمكين اجتماعي لأفراد الأسرة، من المستهدفين من النساء المعيلات بدون معيل والأطفال والشباب، بحيث تم تدريب ٣١٣٢ متدربة من الأسر المستفيدة، على مهن يدوية متنوعة بإشراف مدربين مختصين، وتقدم الجمعية كافة لوازم التدريب من مواد أولية وأجهزة وأدوات مجاناً للمتدربات، وهذا المعرض هو الأول بعد إشهار الجمعية منذ سنتين. ويضم حوالي ألف قطعة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زار يوم أمس مهرجان حماة للتسوق” سوق العيلة” الذي تقيمه غرفة صناعة حماة بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة في خان رستم باشا بمدينة حماة، وتشارك فيه ٨٠ شركة صناعية وتجارية، ويتضمن مواد غذائية وألبسة وأحذية ومنظفات وكل مستلزمات الأسرة. حيث اطلع الوزير علي الأجنحة المشاركة وعروض التنزيلات على الأسعار من قبل الشركات التجارية والمحلات والتي تتراوح نسبتها مابين ٢٥-٣٠%.

رافق الوزير في الجولة الاطلاعية والزيارة محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة وأمين فرع حماة لحزب البعث أشرف باشوري.