الجو بين الصحو والغائم والفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق عدد من المناطق

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ليلاً على المناطق الغربية والساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وخاصة على المنطقة الساحلية.

وأشارت المديرية إلى أن الجو سيكون سديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلو متراً في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.