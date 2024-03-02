اختتام بطولة محافظة طرطوس للشطرنج

طرطوس- أحمد بلال:

اُختتمت بطولة محافظة طرطوس للشطرنج، والتي شارك فيها 40 لاعباً ولاعبة، واستمرت فعاليات منافساتها الرياضية على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الصالة الرياضية للشطرنج في مدينة طرطوس.

المشرف العام على البطولة وعضو الاتحاد السوري للشطرنج ثابت وسوف بيّن ل”تشرين”أن المنافسة في البطولة والتي أُقيمت وفق النظام السويسري من سبع جولات، كانت شديدة الحماس ولم تُحسم بعض مواجهاتها إلّا في الجولة الأخيرة، وأسفرت نتائجها على حصول اللاعب كنان عروس على المركز الأول، وعادل عبد الرحمن على المركز الثاني، واللاعبين نور الدين مبارك وعيسى أحمد على المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وفي منافسات السيدات بيّن وسوف أنه جاءت اللاعبة نايا بوفرود أولاً، ومي عيسى ثانياً وجينا عيزوقي ثالثاً، وزينة سليمان رابعاً.

وأكدّ اللاعب كنان عروس والحاصل على 6 نقاط في البطولة أنّ هدفه قبل مشاركته في المسابقة هو حجز أحد المراكز الأربعة الأوائل، والتأهل إلى الدور التمهيدي، ولكنه عندما حصل على النقاط الكاملة في منافسات اليوم الثاني زادت ثقته بنفسه أكثر وحقّق لقب بطولة الرجال.

وبدورها اللاعبة نايا بوفرود وصفت المشاركة في البطولة بالجيدة لجميع اللاعبين وبيّنت بوفرود، ذات 19 ربيعاً، أن التدريب المستمر هو أساس النجاح في هذه الرياضة، وتركيز اللاعب على الرقعة من أهم صفات لاعب الشطرنج، ولفتت أيضاً إلى أن طموحها لا يقتصر على الإنجازات الداخلية فقط؛ بل تحقيق ألقاب خارجية على المستوى العربي والآسيوي في المستقبل.