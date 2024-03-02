ميلان يتجاوز لاتسيو في الكالتشيو … وتعادل سلبي بلاريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تشرين:

حقق ميلان فوزاً ثميناً وصعباً على مضيفه لاتسيو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل السويسري البديل نوا أوكافور هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة الـ88.

وشهدت المباراة تعرض لوكا بلغريني لاعب لاتسيو للطرد في الدقيقة الـ57 عقب نيله بطاقة صفراء ثانية، وتوتّرت الأجواء في الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ طرد الحكم كلا من المونتينيغري آدم ماروسيتش (90+5) والفرنسي ماتيو غندوزي (90+7)، بعد اعتراض الأوّل على احتساب خطأ ضدّه، ودفع غندوزي لكريستيان بوليستش بقوة خلال إمساك الأخير بقميص الفرنسي لمنعه من هجمةٍ مرتدة.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وتأتي الخسارة القاسية الثانية تواليا للاتسيو، قبل مباراته المهمة مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني -الثلاثاء المقبل- في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الفريق الإيطالي فاز على أرضه بهدف نظيف.

في المقابل انتعش ميلان بعد عودته إلى سكة الانتصارات عقب تعادل وخسارتين في جميع المسابقات، وذلك قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

تعادل بطعم الخسارة لسان جيرمان:

خيّم التعادل السلبي على مواجهة موناكو وضيفه باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة، وقد أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ودفع الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، بالنجم الفرنسي كليان مبابي أساسيا، وحمل شارة القائد في غياب الدولي البرازيلي ماركينيوس المصاب.

لكن إنريكي استبدل مبابي بين الشوطين ودفع بالدولي راندال كولو مواني مكانه، وسقط مبابي لبضع دقائق على أرضية الملعب في الدقيقة الـ27 إثر صراع على الكرة مع المدافع التشيلي غييرمو ماريبان، حيث مسك بساقه اليمنى.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني، والذي يواجه غداً الأحد لوهافر، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع موناكو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.