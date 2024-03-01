الفتوة يفاجئ أهلي حلب.. وحطين يتجاوز الجيش في الدوري الممتاز

تشرين- سامر اللمع:

واصل الفتوة ابتعاده بالصدارة بفوزه على أهلي حلب بثلاثية بيضاء في اللقاء الذي جمعهما بملعب الحمدانية بمدينة حلب، حيث تمكن أزرق الدير من إنهاء الشوط الأول متفوقاً بهدف عن طريق عبد الرحمن الحسين من رأسية في د41.

ومع بداية الشوط الثاني عزز الآزوري تقدمه بهدف ثانٍ حمل توقيع مصطفى جنيد في د 53، واختتم عدي جفال أهداف الآزوري بتوقيعه على الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز رفع فريق الفتوة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد أهلي حلب عند النقطة 22 في المركز الخامس.

وفي ملعب الباسل باللاذقية تمكن فريق تشرين من الانتصار على الوثبة بهدف من دون رد جاء من علامة الجزاء عن طريق محمد البري في الشوط الأول وتحديداً الدقيقة 31.

وبهذا الفوز رفع البحارة رصيدهم إلى 28 نقطة بالمركز الثالث. وتجمد رصيد الوثبة عند النقطة 18 بالمركز التاسع.

من جهته استطاع حطين تحقيق الفوز على فريق الجيش بهدف من دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب الجلاء في دمشق حيث سجل عبد الهادي الدالي هدف المباراة الوحيد، ليرفع الحيتان رصيدهم إلى 29 نقطة في وصافة الترتيب فيما بقي الجيش بالمركز السادس برصيد 20 نقطة.

وفي طرطوس أنهى فريق جبلة الديربي بالفوز على مستضيفه الساحل بهدفين لهدف، حيث استطاع النوارس التقدم أولاً عن طريق أحمد شمالي د45 بالشوط الأول، فيما عدل براء ديار بكرلي النتيجة للساحل من علامة الجزاء في الشوط الثاني في د62.

ومن ثم استطاع أحمد حديد تسجيل الهدف الثاني لجبلة في د 73 وبهذا الفوز حافظ النوارس على المركز الرابع برصيد 27 نقطة. فيما بقي الساحل بالمركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

كما حقق فريق الطليعة الفوز على الحرية بهدف من دون رد حمل توقيع اللاعب عبد الكريم زيدان ليصبح رصيد الطليعة 20 نقطة بالمركز السابع. فيما بقي الحرية بالمركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وفي مدينة حمص انتهت المباراة التي جمعت فريق الكرامة مع الوحدة بالتعادل السلبي من دون أهداف ليرفع الكرامة رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثامن. فيما بقي فريق الوحدة بالمركز العاشر بـ11 نقطة.