فوز لناشئي الوحدة وسلمية ونصيب في افتتاح دوري الطائرة

طرطوس – أحمد بلال:

استضافت الصالة الرياضية لكرة الطائرة في ناديي السودا وحصين البحر منافسات الجولة الأولى من دوري ناشئي الطائرة وسط منافسة قوية بين سبعة فرق مشاركة تم تقسيمها إلى مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى ثلاثة فرق هي: ( درعا – سلمية – جيرود) وجاء ناشئو فرق (كفرام – الوحدة – السودا – نصيب ) في المجموعة الثانية.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة تفوق ناشئي سلمية والوحدة على ناشئي درعا وكفرام بواقع (0-3) وفي ختام مواجهات الجولة الأولى تجاوز فريق نصيب فريق السودا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

المشرف العام على البطولة حكمت نعمة بين أن أغلب الأندية المشاركة في المسابقة أندية ريفية تفتقر للدعم المادي المستمر وغياب شبه تام للاستثمارات والمدخول الثابت لذلك نرى اعتذار عدد من الأندية عن المشاركة في البطولة وقرار مشاركة الفرق مرتبط بالوضع المالي المستقر وليس بالجانب الفني.

ولفت نعمة إلى أن فرق كل مجموعة تتنافس فيما بينها لحجز المقعد الأول والثاني، وبعد نهاية الجولات يتواجه متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية ويتقابل وصيف المجموعة الثانية مع متصدر المجموعة الأولى.

وذكر المشرف على كرة الطائرة في نادي سلمية محمد شقرة أن فوز فريقه على درعا هو بمثابة البداية الجيدة للفريق ولفت إلى أن الضغط الحاصل في جدول المباريات متعب لجميع الفرق إذ إنه من الممكن للفريق الواحد أن يخوض مباراتين في اليوم وهذا يؤثر من وجهة نظره على الناحية البدنية والفنية وعلى نتائج الفريق ككل.