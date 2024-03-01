«السورية للتجارة» تجهّز سللاً غذائية لطرحها في شهر رمضان.. جلول لـ«تشرين»: تتضمن مواد أساسية وبأسعار منافسة

دمشق- مايا حرفوش:

كشفت مديرة فرع السورية للتجارة بدمشق رنا جلول أنه وبتوجيه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ستقوم المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة، بتخصيص المجمعات الرئيسة للمنتجين للمواد الرئيسية للبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث عقدت السورية للتجارة اجتماعاً على مستوى المحافظات وتم اختيار عدد من المجمعات الرئيسة لعرض منتجاتهم بأسعار التكلفة ومن دون أن تكلفهم المؤسسة بأي عمولة أو هامش ربح، وسيطلق على الفعالية اسم “شام الخير” أو “رمضان الخير”.

وأوضحت جلول أنه يتم على قدم وساق تجهيز كافة المواد التي تتضمنها السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان، وستكون بأسعار منافسة وهذا جزء من استعداد الوزارة.

وأشارت جلول إلى أنه يتم تجهيز السلل الغذائية بما يتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية لشهر رمضان المقبل، وبأسعار مخفضة، كاشفة أن السلة ستتضمن المواد الرئيسية الأساسية، من بقوليات، أرز، زيت نباتي، سمنة، بحيث تنخفض أسعارها عن السوق بنسبة جيدة تؤخذ من المنتجين بشكل مباشر في الصالات، مع توفير كلف النقل بسيارات المؤسسة، والكهرباء بشكل مستمر للمنتجين، وذلك في مجمع الأمويين بدمشق، ومجمع جرمانا، وبعدها لبقية المحافظات.

وأكدت جلول أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى صالات مؤسسة السورية للتجارة المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية للحصول على متطلباتهم بأسعار منافسة ومخفضة عن الأسواق الخارجية. منوهة بأن الفرع مستمر باستجرار الخضر من الفلاحين مباشرة وطرحها في الصالات بأسعار تنافسية.