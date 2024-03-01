تنسيق الجهود من أجل إطلاق المبادرات الرمضانية في محافظة درعا.. وآلية تنفيذية لحملة «رمضان تشارك بالخير»

درعا- عمار الصبح:

ركّزت الفعاليات الرسمية والأهلية في محافظة درعا خلال اجتماعاتها المكثفة التي عُقدت مؤخراً، على وضع الآلية التنفيذية لحملة “رمضان تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتنسيق الجهود والعمل التشاركي من أجل إطلاق المبادرات المراد تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن البرامج والخدمات، وتحديد أوجه الدعم المناسب واللازم تقديمه من أجل تسهيل تنفيذ تلك المبادرات وبما يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه.

ودعا محافظ درعا المهندس لؤي خريطة إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك والتعاون بين الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية وتكامل الأدوار لتنفيذ خطة العمل خلال الشهر الفضيل، وتنظيم الموارد والمبادرات لإيصال الدعم إلى مستحقيه وخصوصاً من ذوي الشهداء والجرحى والأسر الأكثر احتياجاً، مبيناً أنه سيتم تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للمبادرات التي يجري العمل عليها بغية إيصال المساعدات إلى المستحقين خلال الشهر الفضيل.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات في درعا المهندس قاسم المسالمة أن لدى الجمعية خطة عمل خاصة بشهر رمضان تستهدف مبدئياً توزيع 1000 سلة غذائية على العائلات الأكثر احتياجاً، وإكساء 1000 طفل يتيم وتوزيع مبالغ نقدية على 500 عائلة.

ولفت المسالمة في حديثه لـ”تشرين” إلى أن هذه المبادرات الرمضانية تُضاف إلى برامج العمل التي تقوم بها الجمعية من كفالة الأيتام وطلاب الجامعات، حيث تقدم بكفالة 1200 يتيم وتقديم مساعدات لأكثر من 220 طالباً جامعياً، وتقديم أجور النقل لـ166 مريض سرطان، إضافة إلى استمرار عمل العيادات الطبية المتنقلة التابعة للجمعية.

وأشار المسالمة إلى أن العمل سيستمر طيلة شهر رمضان المبارك بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية على الأسر المحتاجة، وسيكون هناك مزيد من المبادرات لتوزيع المساعدات والسلل الغذائية وغيرها في قادم الأيام، مضيفاً أن العمل سيكون بالتشاركية مع الجهات الرسمية والأهلية كلها مع اعتماد التوثيق والأتمتة، من أجل تنظيم العمل بشكل أفضل وتحقيق العدالة في التوزيع.