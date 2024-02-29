صباغ للسفير الإماراتي: ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما على المستوى البرلماني

دمشق- تشرين:

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير المفوض وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن أحمد الشحي متانة وعمق العلاقات السورية الإماراتية، وتطورها في المجالات كافة.

وشدد صباغ خلال اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتضافر الجهود المشتركة ولا سيما على المستوى البرلماني، منوها بالدعم الإنساني الإماراتي المستمر لسورية وبقيام المجلس الوطني الإماراتي بتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية السورية التي من شأنها دفع العلاقات قدماً إلى الأمام.

وأوضح رئيس المجلس أن أبواب سورية كانت وما زالت مفتوحة على الدوام لكل الأشقاء العرب، مشيراً إلى حيوية العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التسهيلات التي يقدمها الجانبان لكل ما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد السفير الشحي أنه سيعمل جاهدا خلال أدائه مهامه على تطوير العلاقات الإماراتية السورية على المستويات كافة، مبيناً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع الأشقاء العرب وتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم الأمن والاستقرار في الدول العربية كافة.

وأوضح السفير الإماراتي بدمشق أن سورية لها أولوية خاصة لدى الإمارات، معرباً عن تفاؤله بتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب مع سورية بما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين والمنطقة عموماً.

حضر اللقاء أعضاء مكتب المجلس وعضو بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار عبد الحكيم النعيمي.