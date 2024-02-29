ثلاث ضحايا وجريح في جريمة قتل في جديدة عرطوز بريف دمشق

ريف دمشق- تشرين

أُعلمت شرطة ناحية جديدة عرطوز في ريف دمشق في الساعة الرابعة من فجر اليوم، من قبل مشفى جديدة التخصصي بدخول شخص إليه مصاب بطلقتين ناريتين في خاصرته.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تبين أن المصاب يدعى (أوس . ز) وهو يعمل طبيب ويبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، وأخبر الشرطة بحصول جريمة في منزله، وعلى الفور توجهت دوريات من شرطة ناحية جديدة عرطوز إلى منزل والد الطبيب في السكن الأول بجديدة عرطوز، وتبين أن الأب أيضاً طبيب أسنان ويدعى (غيث) ووجد مصاباً بطلق ناري في الرأس ومسـدسه بجانبه، وفارقت ابنتاه الحياة إثر إصابتهما بطلق ناري، الأولى تدعى (نايا) عمرها ثلاثة وعشرون عاماً، والثانية (ايليا) عمرها ثلاثة عشر عاماً.

وتبين أن الأب مصاب بمرض نفسي ويتناول حبوباً مهدئة بشكل مستمر، والأم مقيمة خارج المنزل ويوجد خلافات مع زوجها.

وختمت الداخلية بأن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.