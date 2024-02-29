آخر الأخبارحوادث

ثلاث ضحايا وجريح في جريمة قتل في جديدة عرطوز بريف دمشق

ريف دمشق- تشرين

أُعلمت شرطة ناحية جديدة عرطوز في ريف دمشق في الساعة الرابعة من فجر اليوم، من قبل مشفى جديدة التخصصي بدخول شخص إليه مصاب بطلقتين ناريتين في خاصرته.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تبين أن المصاب يدعى (أوس . ز) وهو يعمل طبيب ويبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، وأخبر الشرطة بحصول جريمة في منزله، وعلى الفور توجهت دوريات من شرطة ناحية جديدة عرطوز إلى منزل والد الطبيب في السكن الأول بجديدة عرطوز، وتبين أن الأب أيضاً طبيب أسنان ويدعى (غيث) ووجد مصاباً بطلق ناري في الرأس ومسـدسه بجانبه، وفارقت ابنتاه الحياة إثر إصابتهما بطلق ناري، الأولى تدعى (نايا) عمرها ثلاثة وعشرون عاماً، والثانية (ايليا) عمرها ثلاثة عشر عاماً.
وتبين أن الأب مصاب بمرض نفسي ويتناول حبوباً مهدئة بشكل مستمر، والأم مقيمة خارج المنزل ويوجد خلافات مع زوجها.
وختمت الداخلية بأن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

المهندس عرنوس يستعرض خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار تنفيذ المشروعات…

آخر الأخبار

المهندس عرنوس يبحث مع السفير الإماراتي بدمشق تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة في…

آخر الأخبار

اكتشاف «نجم زائف» أكثر سطوعاً من الشمس بـ500 تريليون مرة

آخر الأخبار

سعادة البشر موهبة أم وراثة؟؟

آخر الأخبار
المهندس عرنوس يستعرض خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار ويوافق على مشروع جديد ثلاث ضحايا وجريح في جريمة قتل في جديدة عرطوز بريف دمشق المهندس عرنوس يبحث مع السفير الإماراتي بدمشق تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة في عدد من القطاعات الحيوية اكتشاف «نجم زائف» أكثر سطوعاً من الشمس بـ500 تريليون مرة سعادة البشر موهبة أم وراثة؟؟ تحت يافطة «تحسين مستوى دخل الأسرة».. إشكالية كبيرة بتوزيع بذور الكمّون والأهالي يشتكون؟ موسكو والتأسيس لأرضية المصالحة الفلسطينية.. الوحدة مقدمة لتوحيد جهود مقاومة العدو أكثر من 100 شهيد في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين في غزة كانوا ينتظرون وصول المساعدات انطلاقة ممتازة لدوري الدرجة الممتازة بالكاراتيه تصدير المنتجات الاستوائية إلى الأسواق العراقية وتبادل التجارب الزراعية محور لقاء وزير الزراعة مع وفد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية العراقية