8 آلاف فنان عالمي يطالبون باستبعاد «إسرائيل» من معرض «بينالي» البندقية

دعا آلاف الفنانين إلى استبعاد “إسرائيل” من معرض (بينالي البندقية) القادم، بسبب ما ترتكبه من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب موقع (RT) وجه الفنانون من خلال تحالف (الفن ضد الإبادة الجماعية) رسالة على شبكة الإنترنت قالوا فيها: إنه “من غير المقبول أن تقوم جهة ترتكب المجازر في قطاع غزة المحاصر بتمثيل الفن خلال فعالية ثقافية دولية”، مضيفين: إن أي تمثيل رسمي لـ “إسرائيل” على المسرح الثقافي الدولي هو تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة.

ووقع أكثر من 8 آلاف فنان محترف ومثقف على الرسالة حتى الآن، مطالبين بعدم السماح بإقامة جناح للكيان الإسرائيلي في المعرض، الذي يمثل أعرق مؤسسة فنون إيطالية، ويقام في مدينة البندقية (فينيسيا) كل عام في الفترة بين الـ 20 من نيسان والـ 24 من تشرين الثاني.