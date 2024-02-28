الرئيس الأسد خلال لقائه المشاركين في مخيم الشباب السوري- الروسي: العلاقة بين سورية وروسيا ومستقبلها لا تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو التعاون العسكري بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي

أكد السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه اليوم المشاركين في مخيم الشباب السوري – الروسي أن العلاقة بين سورية وروسيا ومستقبلها لا تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو التعاون العسكري فحسب، بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي، وتعتمد على الشباب في البلدين، فهم سيصنعون في المستقبل شكلاً ومضموناً جديدَين لتلك العلاقة.

وركز الرئيس الأسد، خلال حديثه مع المشاركين في المخيم الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية وحركة الحرس الفتي الروسية، على القواسم المشتركة بين البلدين، وقال: «نحن وأنتم نتمسك بمبادئنا وكرامتنا، واليوم نتشارك في مواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب، يعتدي النازيون الجُدد في أوكرانيا على المدنيين وتُتَّهم روسيا، وما حصل في سورية يُشبه ذلك تماماً».

وتابع الرئيس الأسد: «لو لم يتخذ الرئيس بوتين القرار بمحاربة الإرهاب في سورية لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً مضاعفةً في روسيا، والبعض يسأل: لماذا أرسل الرئيس بوتين الطائرات إلى سورية؟ الجواب: هو كان يحمي روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء».

وقال الرئيس الأسد للمشاركين الروس: «في كل مجتمع يجب أن تكون هنالك رموز تاريخية ووطنية، يجب أن تفخروا بتاريخكم، لا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية»، مضيفاً: «الغرب لا يُعادي روسيا بسبب أوكرانيا أو لأنها كانت دولةً شيوعية، يُعاديها منذ ثلاثة قرون لأنها كانت تتحول من دولة ضعيفة إلى دولة قوية، والغرب لا يقبل بدول قوية».

وطرح الشباب المشاركون في الحوار آراءً عن تجارب سوريّة وروسيّة متشابهة حيناً ومشتركة أحياناً أخرى، في مواجهة الإرهاب والتطرف، وسياسة القطب الواحد، ومواجهة التلفيق الإعلامي، وتحدثوا عن دور الشباب السوري – الروسي لتقوية التعاون بين البلدين، وتحصين الأسرة والمجتمع، وعن التمسك بالقيم والهوية.