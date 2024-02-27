بدء التسجيل على الدفعة الثالثة من أجل الحصول على الجرارات الزراعية في اتحاد فلاحي محافظة حماة.. و ١٠٢ مكتتب حتى تاريخه

حماة – نصار الجرف:

افتتح اتحاد فلاحي محافظة حماة اليوم باب الاكتتاب على الدفعة الثالثة من الجرارات الزراعية نوع “ماسي إيراني” قياس ٧٥ حصان ثنائي ورباعي الدفع، بعد أن أُنهي التسجيل على الدفعتين الأولى والثانية من الاكتتاب، حيث بلغ عدد المكتتبين حتى تاريخه ١٠٢ مكتتب.

وصرح نائب رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة حماة، رئيس مكتب الهندسة الريفية، علي سليم مقداد، لـ”تشرين”، أنه و بناء على توجيهات الاتحاد العام للفلاحين ومكتب الهندسة الريفية، وبهدف مساعدة الإخوة الفلاحين في الحصول على قروض ميسرة لشراء جرارات زراعية، وبموافقة الحكومة، بفائدة ٩%، بدلاً من ١٦%، تمت دعوة الإخوة الفلاحين للاكتتاب على جرارات زراعية، نقداً أو ديناُ بسلفة ١٠ ملايين ليرة، بحيث يمكن للفلاح دفع ٣٠% أو ٥٠% من قيمة الجرار، ويبلغ سعره نقداً ٢٣٥ مليون ليرة الثنائي الدفع، و٢٨٥ مليون ليرة رباعي الدفع، وفي حال دفع المكتتب ٣٠% من قيمة الجرار، يتوجب عليه كفيلين اثنين من موظفي الدولة أو بيان قيد عقاري يكفل الجرار، أو حيازة زراعية، أما إذا دفع ٥٠% من القيمة، فيكون الجرار هو الكفالة.

وأضاف مقداد: تم بدء التسجيل على الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ ، لدى اتحاد فلاحي حماة، ومدة التسليم أربعة أشهر من تاريخ التسجيل، أما الدفعة الثالثة، فمدة التسليم لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ التسجيل.