بعد إعلان التوقف.. عودة البحث من جديد عن الشاب المختفي في مغارة عين الدلبة في ريف دريكيش

طرطوس ـ وداد محفوض:

أكد قائد الدفاع المدني في طرطوس العميد الركن منذر الإبراهيم لـ”تشرين” أنه تتم حالياً إعادة عمليات البحث عن الشاب قيس الزرزور في مغارة عين الدلبة بدوير رسلان من جديد، بعد إعلان توقف عمليات البحث والتفتيش في كامل المغارة، وحالياً تتم المتابعة من جديد.

وأضاف: إن البحث والتحقيق من قِبل قيادة المنطقة والجهات المختصة جارٍ للوصول إلى أي معطيات تدل على وجود الشاب.

فيما ناشد أقارب الشاب قيس الزرزور، وهو ابن بلدة دوير رسلان في ريف دريكيش، كل مَن يعرف أي شيء عن ابنهم طالب “البكالوريا” من أهالي منطقة الدلبة والبريخية، وممَن يعلم تفاصيل مغارة عين الدلبة لإبلاغهم عنه، حيث كان الشاب قد دخل بين الساعة الثانية عشر ظهراً والواحدة إلى مغارة نبع الدلبة مع ورفاقه الثمانية، وعندما خرجوا لم يكن أي أحد منهم يعرف عنه شيئاً، وبعد إبلاغ الجهات المختصة توجه الدفاع المدني إلى مغارة نبع الدلبة، وقام بتمديد الإنارة والدخول من أجل مساعدة الأهالي، حيث لم يتم العثور عليه، لتتم إعادة التدقيق والتحقيق بما قد يكون حصل مع الشاب ورفاقه “الموقوفين حالياً على ذمة التحقيق حتى انتهاء البحث” ، في حين أنّ أهالي المنطقة لم يستوعبوا ما حصل، والكل في انتظار الشاب وعودته سالماً إلى أهله.