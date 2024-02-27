الحسكة بدأت تستعد لشهر رمضان المُبارك

الحسكة – خليل اقطيني:

بدأت المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لشهر رمضان المبارك.

فقد بدأت هذه الاستعدادات باجتماع موسع اليوم ترأسه محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، تم فيه بحث السبل الكفيلة بإنجاح حملة “رمضان تشارك بالخير” و”سوق رمضان الخيري “، إلى جانب تنسيق الجهود الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك وضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد صيّوح على ضرورة مساهمة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل فاعل في حملة “رمضان تشارك بالخير ” عبر استهداف الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظة، وضمن معايير استهداف واضحة ومحددة، وتتسم بالموضوعية والشفافية والإنصاف بين الجمعيات والمؤسسات كلها، للوصول إلى أوسع شريحة من المواطنين. مشدداً على أهمية تنظيم “أسواق الخير” في المحافظة بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والتجارية كافة في المحافظة، وذلك بالتزامن مع الشهر الفضيل، للتخفيف من معاناة أهالي الحسكة وتأمين احتياجاتهم الأساسية بأسعار منافسة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، نتيجة لممارسات الاحتلالين الأميركي والتركي في حقهم ونهب خيراتهم.

ووجه صيّوح بتشكيل لجنة مهمتها متابعة التحضيرات لأسواق الخير، وافتتاحها في أقرب وقت ممكن برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضوية عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس مجلس مدينة الحسكة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة التجارة.

يُشار إلى أن عدداً كبيراً من الأسر المعوزة والفقيرة في محافظة الحسكة لم يتم استهدافها خلال شهر رمضان المبارك في السنوات السابقة. ولاسيما الأسر التي تضم افراداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تكليف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمعالجة أوضاعها، بعد أن كان مكتب اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة هو مَن يتولى ملف تلك الأسر، التي يضم بعضها 8 أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.