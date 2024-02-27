رفعنا مذكرة  للعودة  إلى نظام الحوافز القديم.. رئيس اتحاد العمال: الطبقة العاملة هي الأكثر تأثراً

طرطوس- نورما الشّيباني:

عقد فرع اتّحاد عمّال طرطوس مؤتمره السّنوي تحت شعار ” وطن بنيناهُ بعرقنا .. نحميهِ بدمائنا”.

رئيس الاتّحاد العام لعمّال سورية جمال القادري أشار إلى أنّ الموارد ضعيفة حيث كان البلد يعتمد على عوائد النفط والغاز، ولكن معظم قطّاعات النفط والغاز خرجت عن سيطرة الدولة، والقطاع الخدمي والإنتاجي يقوم في الحدود الدنيا بسبب الحرب الإرهابية والحصار، كما بيّن القادري أنه رغم ذلك فإنّ الإجراءات الحكومية التي كانت قاصرة وغير مجدية زادت من هذا الواقع، وأنّ الطبقة العاملة هي الأكثر تأثراً، وكلّما سمحت الظّروف تصدر زيادات لتقليص الفجوة بين الدّخل والإنفاق؛ ولفت إلى أنه تمّ رفع مذكّرة إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل العودة إلى نظام الحوافز القديم ودمج المؤسسات لتنشيطها من أجل تخفيض النفقات.

وبدوره أوضح رئيس فرع اتّحاد عمال طرطوس أحمد خليل أنّ هذا المؤتمر أُقيم في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث الطّبقة العاملة هي الأكثر تضرّراً بسبب الفجوة بين الدّخل والإنفاق، وعلى الحكومة تحمّل مسؤولية إيجاد وإنتاج حلول للحفاظ على الطّبقة العاملة التي تحقق الأمن والاستقرار في الوطن.

وأشار خليل إلى أن الطبقة العاملة في خطر حقيقي في ظلّ الارتفاع الجنوني وغياب الحلول؛ وأكدّ على ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظة، والاستفادة من الثروات الطبيعية كالبحر، وتحسين مادة التبغ، والاهتمام بالقطاع الزراعي، وتقديم مستلزماته، والحدّ من المركزيّة.

وتمحورت المداخلات حول أهمية زيادة الرواتب وفتح سقف رواتب العاملين، وتشميل المتقاعدين وأسرهم بنظام الضمان الصحي، ورفع قيمته وتثبيت العقود؛ ومنح الّلباس العمالي وتشميل كافة عمال الإطفاء والدواجن لقانون المهن الشّاقة، ورفع معدل طبيعة العمل لبعض القطاعات كعمال المخابز والمطاحن والكهرباء ؛ إضافةً إلى إحداث ثانوية ريّ في طرطوس، ومنح بدل نقديّ عن يوم السّبت؛ وضرورة العودة إلى نظام الحوافز السابق لأن النظام الحالي لايحقق العدالة؛ والعمل أيضاً على إقامة جامعة كيمياء وبتروكيمياء في طرطوس، لأن البناء موجود؛ وإحداث فرع لمؤسسة التّبغ في طرطوس؛ بالإضافة إلى تعيين خريجي المدارس المهنية وإعادة نظام المكافآت.

وفي ختام المؤتمر تمّ تكريم الّلاعبين أبطال الجمهورية الذين أحرزوا مراكز أول وثاني وثالث على مستوى الجمهورية من الأندية العمالية في طرطوس، كما تمّ تكريم النقابيين القدامى من أعضاء المكاتب، وتمّ رفع برقية حب وتقدير للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من عمال طرطوس الذين عاهدوا الوطن وقائد الوطن بالوقوف صف واحد خلف قيادته الحكيمة.

حضر المؤتمر: محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد، وأمين فرع حزب البعث العربيّ الاشتراكي في طرطوس محمّد حبيب حسين ؛ وبمشاركة حزبيّة ونقابيّة ورسميّة واسعة.