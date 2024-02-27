سوسان يبحث مع رئيس مجلس الشورى السعودي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث الدكتور أيمن سوسان سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية مع الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ودار الحديث خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مقر المجلس بمدينة الرياض حول العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، حيث عبر الدكتور آل الشيخ عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى السعودي.

من جانبه لفت الدكتور سوسان إلى أهمية العمل على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بينهما ويخدم مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، ويساهم في تحصين الوضع العربي وخاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

وأكد الدكتور سوسان على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشعب ومجلس الشورى السعودي، منوهاً بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.