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بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمشاركة سورية بدأت في العاصمة التونسية أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب وحضور الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان وعدد من وزراء الداخلية العرب حيث ترأس الوفد السوري وزير الداخلية محمد الرحمون.
وعلى هامش الاجتماع أجرى الرحمون سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب والمسؤولين عن الملفات الأمنية في البلدان العربية الشقيقة.
وفي هذا السياق بحث الوزير الرحمون مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” اللواء أحمد ناصر الريسي المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومشاركة سورية في المؤتمر.
كما التقى الرحمون بوزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي وتطرق الجانبان إلى مسائل الأمن المشترك وضرورة تطوير العلاقات بين البلدين ولا سيما في الجانب الأمني.
واستعرض الوزير الرحمون مع عدد من نظرائه ومسؤولين عرب الأوضاع الأمنية في المنطقة ودور سورية في تقديم خبراتها وتجاربها لوضع إستراتيجية أمنية تفرض الاستقرار وتحارب الإرهاب والتطرف.

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