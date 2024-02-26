طبيبة تكشف: يمكن الوقاية من السرطان بإجراء تعديلات على نمط الحياة

تشرين- رصد:

يمثل السرطان في الهند عبئاً صحياً كبيرًا، حيث يقدر معدل الإصابة به 19 ألفاً عام 2022، ويتم تشخيص إصابة شخصين تقريباً بالسرطان كل دقيقة، إذ تسود سرطانات الرأس والرقبة والثدي وعنق الرحم والمبيض إلى جانب سرطانات الرئة والجهاز الهضمي، وقد «تم إحراز تقدم كبير في فهم الجينات والسلوك البيولوجي للسرطان. كما تم تقديم ملاحظتين رئيسيتين: أولاهما بينما ساهم التاريخ الوراثي والعائلي في حدوث 10 – 15 في المئة من حالات السرطان ساهمت العوامل المتعلقة بالنظام الغذائي وتعديل نمط الحياة في 85 – 90 في المئة. وثانيهما أن السرطان ليس ظاهرة ناتجة بين عشية وضحاها»، وذلك وفق ما تقول الدكتورة كيرتي بوشان، استشاري أول جراحة الأورام بمستشفى «إس إل راهيجا زميل فورتيس»، مضيفة: «إنها عملية تستغرق سنوات عديدة حتى تظهر الخلية الطبيعية في النهاية على شكل سرطان.. إذ إن هناك مراحل مختلفة بينهما، لذلك إذا حققنا بعض التعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكننا وقف ظهور السرطان وكذلك وقف تطور هذه المراحل المتوسطة»، حسب ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

استراتيجيات التعامل مع السرطان لدى الشباب

المفهوم الحالي هو أن السرطان يمكن الوقاية منه إذا تم إجراء تعديلات على نمط الحياة. والأفضل من ذلك أن يتم إجراء هذه التعديلات في وقت مبكر، مع الفهم الكامل أن فوائد الالتزام بتعديلات نمط الحياة تفوق بكثير المخاطر المرتبطة باضطرابات نمط الحياة.

ووفقاً للدكتورة بوشان فإن اتباع تعديلات نمط الحياة قد يساعد في إبعاد السرطان، وذلك يشمل:

– تجنب التدخين.

– تجنب استهلاك أي شكل من أشكال التبغ.

– المحافظة على النظافة وتجنب الإصابة بالعدوى.. مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HBV)، وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV)، وبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (Helicobacter Pylori).

– الحصول على التحصين ضد الالتهابات.

– تجنب التعرض للإشعاع.. ففي حين أنه لا يمكن تجنب التعرض المرتبط بالعلاج، يمكننا بالتأكيد تجنب التعرض له بشكل من الأشكال كالتصوير أو الأشعة فوق البنفسجية (من خلال الشمس)، أو التعرض للمواد الكيميائية في العمل (الأسبستوس، والسيليكون، وما إلى ذلك).

– تجنب شرب الكحول.

– تناول المزيد من الفواكه والخضراوات للحصول على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

– اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والألياف ومستويات منخفضة من الدهون.

– التقليل من استهلاك اللحوم المُصنعة.

– كن أكثر نشاطًاً ومارس الرياضة 5 ساعات على الأقل أسبوعياً.

– الحفاظ على وزن صحي يعادل مؤشر كتلة الجسم أقل من 30.

– اتبع روتيناً محدداً.

– نظّم نفسك من خلال التأمل و«اليوغا» وتناول الطعام في الوقت المناسب.

– احصل على قسط كاف من النوم.

– حافظ على توازن جيد بين العمل والحياة.

– قلل من أنظمة الأدوية.. ما لم يتم وصفها على وجه التحديد، مثل العلاج بالهرمونات البديلة (HRT).

– الخضوع للفحص الدوري بعد سن الأربعين لكلا الجنسين..

في وقت مبكر إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري وما إلى ذلك.

– تجنب التعرض لتلوث الهواء.. استخدم قناعاً أثناء الخروج وقم بارتدائه بشكل مناسب وكذلك استخدم جهازاً لتنقية الهواء داخل المنزل إذا لزم الأمر.

إن أفضل هجوم هو الدفاع الجيد، وذلك عندما نتحدث عن الوقاية يمكن الوقاية من 4 من أصل 10 حالات سرطان على الأقل إذا تم إجراء تعديلات أساسية على نمط الحياة، لذلك تناول طعاماً جيداً، ونم جيداً، وكن نشيطاً، ولا تدخن