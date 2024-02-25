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استشهاد 14 مواطناً جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في بادية الرقة

استشهد 14 مواطناً وأصيب 8 آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في بادية الرقة، وذلك أثناء قيامهم بجمع فطر الكمأة.
وقال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح: “أثناء قيام بعض الأهالي بجمع فطر الكمأة في بادية الرقة انفجر لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة”، مشيراً إلى أن الجرحى يتلقون العلاج حالياً وهم بحالة جيدة.
واستشهد أمس 5 مواطنين جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي أثناء جمع الكمأة في ناحية عقريبات بريف حماة الشرقي.

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