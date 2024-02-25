منتخبنا الوطني للملاكمة يواصل تحضيراته لبطولة العالم في تايلاند

دمشق- حاتم شحادة:

يواصل منتخبنا الوطني للملاكمة معسكره التدريبي في تونس استعداداً للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة العالم المقررة في تايلاند والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

مدرب المنتخب حسين غصون المتواجد مع البعثة في تونس أوضح في تصريح لـ”تشرين” أن المعسكر يسير بوتيرة عالية حيث أقام المنتخب 3 لقاءات مع المنتخب التونسي الذي يضم ملاكمين محترفين، مضيفاً أن المعسكر شهد انضمام لاعب فرنسي على مستوى عالٍ ما زاد الفائدة الفنية منه.

وأضاف غصون أن المعسكر يضم 8 ملاكمين، من بينهم ملاكمون واعدون، إضافة إلى أصحاب الخبرة على غرار علاء الدين غصون ومحمد غصون ومحمد مليس.

وأمل غصون أن يحقق المنتخب النتيجة المرجوة في تايلاند،س رغم ضعف التحضير، إذ إن المنتخب لم يخضع منذ مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين العام الماضي لأي معسكر تدريبي.

وكان اتحاد الملاكمة اعتذر عن المشاركة في بطولة العالم في إيطاليا، وفضل المشاركة في بطولة تايلاند باعتبار فرصتنا ستكون أكبر في التأهل لأولمبياد باريس من بوابة تايلاند.

يشار إلى أن المنتخب سيعود إلى دمشق اليوم الأحد، حيث سيخضع لمعسكر تدريبي قصير للحفاظ على الجهوزية الفنية المرجوة.